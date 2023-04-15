10 важливих правил, які допоможуть уникнути порчі та пристріту в церкві на Великдень

Святкові служби у церкві – це велике скупчення людей у храмах. І в кожної людини своя власна енергетика. Попри те, що церква святе місце, натрапити на людину з негативною енергетикою можна легко.

Як уникнути порчі та пристріту у храмах на Великдень, розповіла нумеролог та рунолог Тетяна Яценко на своїй сторінці в Instagram.

Порчу в церкві наводять часто

"Помиляються ті, хто думають, що в такий день неможливо творити зло. Великдень, як і всі великі християнські свята - час, який обожнюють чаклуни, вони цього цілий рік чекають. Порча, наведена в ці дні в храмі, знімається дуже важко", – попереджає Тетяна Яценко.

Вона стверджує, що під час святкових служб у церквах можуть бути не лише чаклуни, а й відьми.

Як уникнути порчі на Великдень

1. Входити на територію храму потрібно через церковну хвіртку, а не через головну браму, через яку, за правилами, заносять для відспівування померлих.

2. Не користуйтеся чужими хустками/спідницями у храмі. На такі речі часто роблять скидання, наведення хвороби, порчу.

3. Постарайтеся вибрати місце у храмі, щоб за спиною була стіна. Часто за спинами парафіян влаштовуються бабусі, незрозумілі жінки та інші, читають у спину відповідні заговори та крадуть здоров'я, удачу та роки життя.

4. Намагайтеся не брати участь у розмовах з іншими віруючими та не відповідати на, здавалося б, безневинні питання. Цього дня у храм приходять не поговорити. Існують і менш дивні питання, наприклад, яка година. Коли кажете час, у вас крадуть роки життя. Скільки часу, стільки й украдуть.

5. Не ставте чужі свічки, не набирайте комусь воду, взагалі нічого не робіть за іншу людину.

6. Милостиню можна давати лише при вході до храму. А не при виході!

7. Нікому не давайте запалювати ваші свічки.

8. Поставивши свічку (або свічки), необхідно дочекатися, доки вони догорять мінімум до половини. Слідкуйте за свічкою, не дозволяйте нікому до неї торкатися, її переставляти, чіпати й таке інше. Навіть всюдисущим бабусям "служкам" не дозволяйте. Нехай запалюють від свічок, що вже горять.

9. Не передавайте нічиї свічки, щоб їх поставити. Краще пропустіть людину вперед.

10. Нічого не давайте та не беріть в інших ні в храмі, ні на території церковного двору.