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10 важливих фраз, які хоче почути у ліжку кожен чоловік

П'ятниця 13 грудня 2024 20:20
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10 важливих фраз, які хоче почути у ліжку кожен чоловік Які 10 фраз чоловікам варто казати у ліжку (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова
Експерт: Віталій Курсік

Не тільки жінки "люблять вухами", чоловікам теж приємно, коли кохана каже їм усілякі приємні та важливі речі, хвалить його та показує, як їй з ним добре. І хоча у ліжку не до розмов, є важливі фрази, які чоловік хотів би почути - зранку, після сексу, перед сном, під час відпочинку.

Які фрази хоче почути у ліжку кожен чоловік і яке вони мають значення, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

За словами експерта, для того, щоб використовувати фрази у ліжку, потрібно спочатку взнати смаки чоловіка.

"Важливо пам'ятати, що кожна людина унікальна, і те, що подобається одному, може не сподобатися іншому. Тому завжди варто бути уважним до реакцій партнера і спілкуватися відкрито", - радить сексолог.

Він назвав 10 важливих фраз, які жінка може казати коханому у ліжку та пояснив значення кожної фрази.

"Ти такий сильний" - Підкреслення фізичної сили може бути дуже приємним для чоловіків.

"Мені подобається, коли ти так робиш" - Похвала за конкретні дії завжди піднімає настрій.

"Ти мене зводиш з розуму" - Це підкреслює, що партнер викликає сильні емоції.

"Я відчуваю себе такою бажаною з тобою" - Це допомагає створити атмосферу близькості та довіри.

"Ти знаєш, як мене задовольнити" -- Підкреслення майстерності партнера.

"Я хочу тебе" - Пряме вираження бажання завжди приємне.

"Ти найкращий" - Похвала, яка піднімає самооцінку.

"Мені подобається, коли ти береш ініціативу" - Це може підкреслити впевненість партнера.

"Ти робиш мене щасливою" - Підкреслення емоційного задоволення.

"Я люблю тебе" - Найпростіша і найсильніша фраза, яка завжди важлива.

Раніше ми розповідали про те, які фрази мають казати чоловіки своїм жінкам частіше.

А ще писали про те, які 5 речей у стосунках є найважливішими.

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