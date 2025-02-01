10 несподіваних способів використати праску для прибирання

Видалення воскових плям

Краплі воску на скатертині або одязі більше не проблема. Покладіть серветку або тонкий папір на пляму і пропрасуйте її теплою праскою. Віск розтане і залишиться на папері, не пошкоджуючи тканину. Для кращого результату використовуйте середню температуру, щоб уникнути підпалу матеріалу.

Освіження килимів

Якщо килим втратив свіжий вигляд або має плями, праска допоможе їх видалити. Змішайте воду з оцтом у рівних пропорціях, змочіть ганчірку, покладіть її на пляму і притисніть теплою праскою. Це дозволить видалити бруд і освіжити ворс килима. Для великих килимів можна поступово обробляти ділянки, щоб досягти рівномірного результату.

Розгладження наклейок і етикеток

Непотрібні наклейки або етикетки на посуді чи меблях легко зняти за допомогою праски. Нагрійте поверхню через тканину або папір, і клей стане м’якшим, що дозволить без зусиль зняти залишки. Цей метод також підходить для очищення пляшок і банок перед повторним використанням.

Очищення меблевої оббивки

Позбутися плям на дивані чи кріслах можна за допомогою праски. Змочіть ганчірку, покладіть її на забруднену ділянку і пропрасуйте. Гаряча пара витягне бруд із тканини, не пошкоджуючи матеріал. Обробіть пляму кілька разів, якщо вона застаріла або складна.

Видалення запахів із одягу

Іноді речі вбирають неприємні запахи, навіть після прання. Змочіть тканину слабким розчином соди, покладіть на одяг і пропрасуйте. Праска видалить запахи завдяки гарячій парі. Цей спосіб також допоможе оновити сезонний одяг перед початком носіння.

Праска може допомогти у безлічі випадків під час прибирання (фото: Freepik.com)

Ремонт пошкоджених поверхонь

Дрібні вм’ятини на дерев’яних меблях можна вирівняти за допомогою праски. Покладіть на вм’ятину вологу тканину і кілька разів проведіть по ній гарячою праскою. Деревина розшириться і повернеться до початкової форми. Перевірте, щоб поверхня праски була чистою, аби уникнути додаткових пошкоджень.

Дезінфекція постільної білизни

Постільна білизна, рушники чи дитячі речі можна продезінфікувати за допомогою праски. Пропрасуйте тканини гарячою парою, щоб знищити бактерії та мікроорганізми, особливо після хвороби. Це чудовий спосіб забезпечити гігієну без використання хімічних засобів.

Відновлення клейових швів

Якщо краї тканини відклеїлися, праска допоможе їх відновити. Притисніть гарячою поверхнею ділянку з клейовим шаром, і тканина знову прикріпиться. Для міцнішого результату обробляйте тканину повільно, поступово прогріваючи весь шов.

Прасування важкодоступних місць

Інколи до певних частин одягу чи домашнього текстилю складно дістатися. Використовуйте праску разом із металевою ложкою: нагрійте ложку праскою і пропрасуйте важкодоступну ділянку. Цей метод зручний для розгладження швів або маленьких деталей на одязі.

Видалення жувальної гумки

Якщо жуйка приклеїлася до тканини, її можна видалити за допомогою праски. Покладіть папір або картон на гумку і нагрійте праскою. Гумка прилипне до паперу і легко відійде. Після цього залишки можна видалити за допомогою мила або спеціального засобу для очищення.