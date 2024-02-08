10 сильних цитат Сирського про Україну, війну та перемогу

8 лютого президент Володимир Зеленський оголосив, що Олександр Сирський призначений новим головнокомандувачем Збройних сил України. Він замінить Валерія Залужного.
РБК-України (проект Styler) зібрало 10 потужних цитат Сирського про війну, Україну, Бахмут та перемогу.
Під час написання матеріалу було використано джерела: інтерв'ю Сирського для BBC, УНІАН, The Guardian, The Economist та Інтерфакс.
Що Сирський казав про війну (фото: Getty Images)
"Ми уважно вивчаємо противника. І на кожну отруту знайдеться протиотрута"
"Росіяни не ідіоти. Вони не є слабкими. Кожен, хто недооцінює, приречений на поразку"
"Це (повернення Бахмута - ред.) принципова справа, справа честі. Тому що ми втратили багато наших побратимів, багато наших військовослужбовців, коли ми обороняли Бахмут.
Раніше ми вже розповідали, що як Залужний став головнокомандувачем ЗСУ.
Окрім цього, нещодавно з'явилося пояснення щодо того, що відомо про ймовірний конфлікт Зеленського та Залужного.