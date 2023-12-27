10-річний Назар з Бахмута отримав ноутбук від Фонду Ахметова

"Мій лист був про те, як почалася війна, як я виїжджав із Бахмута, як було страшно. Найбільше я боявся, коли були поруч обстріли. З іграшок забрав тільки свої кубики Рубіка... Я б хотів забути, що таке війна, щоб її ніколи не було, щоб ніколи не страждали діти, дорослі, тварини. Це найстрашніше, що може бути у житті", - ділиться хлопчик.

Мама Елеонора до кінця травня 2022 року була з Назаром Бахмуті. Потім вдалося евакуюватися, залишивши все, що мали... На новому місці її дитина одразу почала знайомитися з людьми, багато спілкуватися, займатися спортом - адже життя триває. Одного разу жінка дізналася у Facebook про Фонд. І Назар сам вирішив написати листа.

Перед святами мрії мають здійснюватися - тому Фонд Ріната Ахметова подарував Назару ноутбук, щоб талановитий хлопчик міг навчатися, грати та розвивати всі свої таланти.

"Я дуже хочу вам подякувати за те, що ви прочитали мій лист. Це була дуже велика моя мрія... Ці емоції неможливо передати", - зізнається Назар, радісно посміхаючись.