10 пригодницьких фільмів на будь-який смак. Ці оскароносні бойовики запаморочать вам голову

Якщо ви не знаєте, як провести вечір - подивіться фільм з незвичайним сюжетом. Пригодницькі бойовики не завжди супроводжуються сценами стрілянини, серед безлічі кінострічок ви точно знайдете те, що сподобається саме вам.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує підбірку з 10 цікавих та оскароносних фільмів, сюжет яких точно "знесе" вам голову.

"Дюна" (2021)

Ця науково-фантастична драма з Тімоте Шаломе не дарма отримала декілька "Оскарів". Історія, заснована на романі Френка Герберта, розповість про хлопця, якому доведеться захищати планету та свою родину. Спецефекти вас точно вразять.

"Володар перснів: Хранителі персня" (2001)

Навряд чи хтось хоча б раз не чув про цей фільм. Втім, не усі його бачили, а дарма. Історія про гобіта Фродо, який має знищити перстень та захистити світ від Саурона, сподобається усім. Епічні битви та неймовірні пейзажі - пригодницька стрічка підкорила серця мільйонів глядачів.

"Гладіатор" (2000)

Ця історична драма розповідає про колишнього римського генерала, який стає гладіатором, щоб помститися за свою сім'ю. Ви побачите чимало сцен, під час яких хочеться затамувати подих. Актор Рассел Кроу показав мужність та страждання, за цю роль він отримав "Оскар".

"Початок" (2010)

Науково-фантастична стрічка з Леонардо Ді Капріо вразить вас сюжетом. Пригодницький фільм розповідає про чоловіка, який працює в команді злодіїв. Вони крадуть секрети, проникаючи в підсвідомість людей.

"Шалений Макс: Дорога гніву" (2015)

Постапокаліптичний бойовик розповість про колишнього поліцейського, якому вдалося вижити у світі, де панує беззаконня. Головний герой рятує жінок, долає перепони. Усе це відбувається дуже динамічно, сцени захоплюють подих.

"Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега" (1981)

Пригодницький бойовик про професора археології який вирушає в пошук втраченого священного артефакту, який, як вважають, має надприродні сили. Головному герою доведеться хитрувати та ризикувати життям, аби знайти ковчег швидше за тих, кому він потрібен для реалізації дуже поганої ідеї.

"Парк юрського періоду" (1993)

Ця науково-фантастична пригодницька драма про підприємця, який відкриває парк розваг, де вирощують динозаврів, вважається легендарною. Попри те, що фільм було відзнято ще до початку 2000-х, сцени з величезними істотами дійсно можуть налякати.

"Легенда Г’ю Гласса" (2015)

Ще один оскароносний фільм з Ді Капріо. У ньому актор показав чоловіка, якому доводиться подолати неабиякий шлях та балансувати між життям та смертю. Мисливець, якого зіграв Ді Капріо, дуже хоче помститися, а тому ніщо його не зупинить.

"Аватар: Шлях води" (2022)

Звісно ж, продовження легендарного "Аватара" не могло не потрапити до підбірки найкращих пригодницьких фільмів. На прем'єру стрічки чекали багато років. І друга частина франшизи точно вам сподобається.

"Книга джунглів" (2016)

З назви вже зрозуміло, що це - пригодницький фільм про хлопчика, який виживає в джунглях після того, як його батьки загинули в авіакатастрофі. Але стрічка вразить вас неймовірною "картинкою" та потужними спецефектами.