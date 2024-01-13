Як живе та виглядає 85-річна зірка "Анжеліки" Мішель Мерсьє, для якої роль стал прокляттям

Багато хто пам'ятає серію фільмів про "Анжеліку". Історія отримала чимало кінострічок, а головною зіркою завжди була легендарна актриса Мішель Мерсьє. Нині їй вже 85 років і про неї мало що відомо. Але як живе жінка, яку і досі знають як "маркізу янголів"?

Як починалася кар'єра актриси

Жослін Мерсьє (справжнє ім'я зірки) народилася 1 січня 1939 році у Франції. Вона ще з юності мріяла стати балериною, але її кар'єра склалася інакше. Першу роль їй вдалося отримати ще у 15 років. Тоді вона з'явилася у фільмі "У мене було 7 дочок", де замінила одну з танцівниць, яка раптово захворіла.

Зйомки приємно вразили Мерсьє. Тому вона вирішила почати вивчати акторську майстерність, для цього вирушила до Парижу. Втім, там вона свого успіху не знайшла. Навколо особистого життя зірки ходить чимало чуток. Вважається, що на початку кар'єри вона вийшла за помічника режисера, а потім зрадила його з актором.

Як Мерсьє виглядала у молодості (скріншоти)

З 1950-х років актриса почала активно зніматися у кіно та переїхала до Лондона. Втім, вона завжди мріяла прославитися саме у Франції, а тому погодилася на участь у кастингу на роль у кінострічці "Анжеліка - маркіза янголів". Саме ця робота стала для неї доленосною.

Втім, кінокритики часто називають роль Анжеліки прокляттям для Мерсьє. Після фільму вона не змогла відійти від амплуа своєї героїні. Це позначилося і на її кар'єрі, і на її особистому житті. У актриси було чимало романів, але усі чоловіки, як вона сама заявляла, "хотіли переспати з Анжелікою, а не з нею".

Актриса у фільмі "Червона вдова" (скріншот)

Як зараз виглядає та що робить Мерсьє

З 1964 по 2005 роки актриса не припиняла зніматися. Втім, вона більше не отримувала ролей, які б принесли її такий же успіх, як робота у стрічці "Анжеліка".

У 2000-ні Мерсьє з болем визнавала, що хоче зніматися та працювати. Але ніхто її вже нікуди не звав. Тому потім вона лише з'являлася на кінофестивалях, де так чи інакше пригадували її роль Анжеліки. Заради порятунку кар'єри актриса навіть погоджувалася на зйомки у російських серіалах, але це успіху не принесло.

Зірка Анжеліки у 2017 році (фото: wikimedia.org)

У 2016 році актрисі діагностували онкологію. Втім, вона зуміла побороти рак шкіри. Але невдачі ніби переслідують Мерсьє. Декілька років тому вона по черзі ламала обидві ноги.

Окрім цього, навколо актриси й досі ходять чутки, що вона страждає від безгрошів'я, адже нібито не зуміла зберегти гонорари за ролі у минулому, а у 90-х стала жертвою афериста, який її обікрав. Дітей у зірки немає, нині вона дуже рідко з'являється на публіці та стала відлюдницею.