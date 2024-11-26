10 помилок під час приготування картоплі, які зіпсують страву

Картопля - один з найпопулярніших коренеплодів у світі. Її можна приготувати тисячами способів. Але навіть досвідчені кухарі іноді припускаються простих помилок, які можуть зіпсувати смак страви.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про найпоширеніші помилки в приготуванні картоплі, які зіпсують всю страву.

Неправильний вибір сорту картоплі

Не всі сорти картоплі можна використовувати в однакових стравах. Вибір неправильного сорту може призвести до того, що картопля буде надто водянистою або, навпаки, надто твердою.

Наприклад, для пюре краще використовувати сорти картоплі з високим вмістом крохмалю, які мають м’яку текстуру після варіння, а для смаження - твердіші сорти, які зберігають форму під час приготування.

Неправильне нарізання картоплі

Ще одна помилка - це неправильно нарізана картопля. Наприклад, якщо картопля нарізана на занадто великі шматки, вона може варитися нерівномірно, а якщо нарізана дуже тонко - переваритися і стати кашоподібною

Неправильне нарізання картоплі призводить до нерівномірного приготування (ілюстративне фото: Freepik)

Для смаження бажано нарізати картоплю тонкими скибками, а для пюре - розрізати на частини середнього розміру, щоб вони варилися рівномірно.

Не замочувати картоплю перед смаженням

Перед смаженням картоплі важливо замочити її у воді на 15-20 хвилин, щоб позбутися зайвого крохмалю.

Це допомагає картоплі стати більш хрусткою та менш жирною під час смаження. Якщо цього не зробити, картопля може стати занадто м’якою або прилипати до сковороди.

Переварювання картоплі

Ще одна поширена помилка - це переварювати картоплю. Картопля повинна бути зварена до м'якості, але не розвалюватися.

Варто готувати її до тих пір, поки вона не буде легко проколота вилкою. Крім цього, важливо правильно визначити час варіння та стежити за процесом.

Не додавати сіль в воду для варіння

Одна з найбільших помилок - це варити картоплю без додавання солі в воду. Сіль допомагає картоплі краще зберігати смак і аромати.

Додавання солі в воду для варіння також дозволяє картоплі краще зберігати форму, а не перетворюватися на м'яку масу.

Обсмажувати картоплю на низькій температурі

Картопля, що смажиться на низькій температурі, вбирає багато масла і стає жирною, а не хрусткою.

Смажити картоплю слід на середній або високій температурі (ілюстративне фото: Freepik)

Для досягнення ідеальної скоринки картоплі її рекомендують смажити на середній або високій температурі, щоб зовні вона стала хрусткою, а всередині залишалася м’якою.

Використовувати неправильну кількість масла

Ще одна помилка - це недостатньо або надмірно велика кількість масла під час смаження картоплі. Занадто багато масла може зробити картоплю занадто жирною, а його недостатня кількість призведе до того, що картопля не матиме скоринку.

Потрібно використовувати помірну кількість олії, щоб картопля була рівномірно покрита і мала приємну текстуру.

Не куштувати картоплю під час приготування

Не перевіряти на смак картоплю під час приготування - ще одна помилка, яку часто роблять кулінари. Важливо перевіряти картоплю на смак під час варіння або смаження, щоб визначити, чи потрібна додаткова сіль або спеції.

Одразу подавати картоплю після смаження

Після смаження картопля повинна "відпочити" кілька хвилин, щоб зайвий жир зміг стекти, а картопля стала ще хрусткішою. Якщо відразу подавати картоплю на стіл, вона може бути занадто жирною і не такою хрусткою.

Надовго залишати готову картоплю перед подачею

Картоплю після варіння або смаження важливо правильно зберігати. Залишки страви краще перекласти в герметичний контейнер і поставити в холодильник.

Перед подачею картопля не повинна залишатися надовго при кімнатній температурі, оскільки вона може зіпсуватися і втратити свій смак.