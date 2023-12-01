10 нових українських пісень для того, щоб правильно зустріти зиму

1 грудня багато українських артистів, як відомих, так і молодих, однак перспективних, випустили свої свіжі пісні, які мають все для того, аби стати хітами.

Tember Blanche - "Пінгвін"

У новій роботі дует Владислава Лагоди та Ганни Польської (Саші Ганапольської) розкриває власне розуміння партнерської вірності та проводить чітку межу між миттєвим захопленням і справжньою любов’ю

До речі, скоро вийде й кліп на цю милу зимову пісню.

Нікіта Кісельов - "Полюси"

Легендарна пісня Тіни Кароль "Полюс притяжения" тепер українською!

"Пісня "Полюс притяжения" супроводжувала мене у скрутний момент мого життя, тому я вирішив перекласти саме її, щоб знову насолоджуватись нею в україномовній версії…" - коментує Нікіта.

Співак дуже вдячний Тіні Кароль, що вона дозволила виконати цю пісню. Ба більше, поп-діва дуже уважно підійшла до процесу створення офіційного перекладу та брала участь у всіх творчих процесах.

М'ЯТА та ХАС - "Самотня"

Пісня про емоційний стан, який, на жаль, зараз знайомий більшості українців - самотність. Це вдячність жінками, які попри все, залишаються сильними.

Макс Пташник і Марина Круть - "Такі як ми"

Романтики української сцени випустили дуже чуттєвий, світлий і милий міні-альбом. Пропонуємо послухати одну з найгарніших пісень, які ви коли-небудь чули!

Oxana Trach - "Вдома"

Ще одна пісня про кохання і підтримку.

"З одного боку, ми багато чуємо про лицарські вчинки щодо коханої людини, але насправді, коли ти стикаєшся з цим, тобі не завжди потрібна ця драма. Іноді вам просто потрібно, щоб хтось був поруч, щоб тримати вас за руку", - коментує співачка.

O.TORVALD - "Я повернусь"

Цією піснею мала б закінчитись музична кар'єра O.Torvald. Проте за день до того, як Женя Галич і Ко мали оголосити про це на концерті у Львові, рішення змінилось.

KARTA SVITU - "Батіна тачка"

Іван Марунич жартує, що після народного успіху пісні "Пес Патрон" продюсери на декілька тижнів закрили його в студії і наказали писати другий хіт. Так, щоб це була пісня про кохання, а також її легко можна було підіграти на гітарі.

"Студія наша знаходиться в гаражі, тож, надихавшись фарбами, мастилами і плакатами з зображеннями Вероніки Кастро, композиція була написана", - додає лідер KARTA SVITU.

Ця пісня, що сповнена ретро-вайбом і щасливим поглядом у майбутнє, має обʼєднати просунутих юзерів веб-сайту тікток, а також більш досвідчену аудиторію, яка віддає перевагу Фейсбуку, Вайберу і ICQ.

Zelenooka - "Шах і мат"

Це пісня про силу та самоповагу, розповідь про усвідомлення, протистояння та відмову від токсичних стосунків, заклик до слухачів бути сильними та цінувати себе.

"У кожній ноті "Шах і мат" я вклала частинку свого серця та душі. Ця пісня - мій заклик до кожного, хто коли-небудь зіштовхнувся з нелегкими відносинами, знайти в собі силу для змін. Музика - це мій спосіб розмовляти зі світом, і я сподіваюсь, що мої слова допоможуть комусь знайти своє світло", - коментує співачка.

Ульмо Три - "Стяг у твоїх руках"

Нова потужна, драйвова і по-справжньому рок-н-рольна пісня Костянтина Шелудька, яка зарядить вас енергією.

Saf Safron & GR33NWAVE - "Надрилений"

Пісня та відео створені в жартівливій манері і розповідають про згубливий вплив наркотиків на життя людини (в цьому випадку на прикладі умовного Артема) та як люди використовують час не продуктивно, витрачаючи ресурси та енергію на не зовсім потрібні ілюзорні речі.