7 нормальних серіалів про 80-ті замість "Слово пацана. Кров на асфальті"

Місто під назвою Злоба

"Місто під назвою Злоба / A Town Called Malice (2023)" - це захоплива фільмова подорож, яка порине вас у світ незабутніх пригод і невисказаних таємниць. Ця українськомовна кінопродукція, що випущена у 2023 році, приверне увагу широкої аудиторії своєю красивою українською мовою та захоплюючим сюжетом, який нікого не залишить байдужим.



Ця кінодрама розповідає про життя маленького містечка, що називається Злоба. Воно ховає в собі багато таємниць, що чекають на розкриття. Жителі цього особливого місця намагаються впоратися зі своїми темними історіями та врятувати своє місто від зворотного падіння.

Американці

Історія про складний шлюб двох агентів КДБ, які під виглядом американців заселяються в передмістя Вашингтона одразу після того, як президентом обирають Рейгана. Підставний шлюб Філіпа та Елізабет з кожним днем стає все більш справжнім і емоційним, попри ескалацію холодної війни й небезпечні відносини, які вони повинні підтримувати з мережею шпигунів і інформаторів. Напруга наростає, коли з’являється новий сусід Стен, агент ФБР, який працює в контррозвідці.

Розпал літа

В кінці 1980-х, коли школи пустують влітку, відкривається сезон в ідеальному, на перший погляд, літньому таборі Кліруотер на Середньому Заході, включаючи першу любов, перші поцілунки… і перші вбивства. Темна, стародавня міфологія Кліруотер прокидається, і те, що повинно було стати літньою розвагою, незабаром перетворюється в незабутні жахи та зло на кожному кроці.

Снігопад

Серіал про початок кокаїнової епідемії в Лос-Анджелесі початку 1980-х, коли на вулицях Америки з’явився дешевий крек з Домінікани, і країну захлеснуло неконтрольоване зростання злочинності. Події побачені очима трьох головних героїв: вуличного торговця Джерома, гангстера Густаво і Леона, хлопця з благородного сімейства.

Зупинись і гори

Дія серіалу відбувається у вісімдесяті. Він розповідає про бум персональних комп’ютерів з погляду трьох персонажів - новатора, інженера і вундеркінда, чиї інновації кидають виклик тогочасним корпоративним велетням. Їхні особисті та професійні стосунки переживуть випробування жадобою та амбіціями та сформують нову культуру техаської Кремнієвої прерії.

Це - Англія '86

1986 рік. Поки легендарний Марадона забиває руками збірній Англії з футболу, добре відома нам за стрічкою "Це - Англія" (Thіs іs England) ватага скінхедів з невеликого портового містечка живе яскравим життям. Вони кохають та зраджують одне одного, товаришують і сваряться, проявляють шляхетність і ницість, тікають з дому від батьків і роблять багато інших речей.

Це - Англія. Рік 1988

Продовження серіалу "Це - Англія", але вже у 1988 році, напередодні Різдва.

"Носоріг"

Не серіал, але фільм, який точно заслуговує на вашу увагу!

Україна. 1990-ті роки. Схильний до насильства молодий чоловік із головою занурюється в безжальний світ криміналу, проте трагічна втрата навертає його на новий шлях.