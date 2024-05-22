10 найпростіших тренувань, які дозволяють легко спалити жир на животі

Жир на животі є естетичною проблемою багатьох людей. Також він може сигналізувати про те, що є певні порушення у харчових процесах. Зокрема, якщо у жінок талія понад 80 см, то це вже є сигналом перевіритися на резистентність до інсуліну.

Про те, як ефективно позбутись жиру на животі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Eat This, Not That.

Гімнастика

Це один із найпростіших видів тренування, оскільки усі вправи виконуються із власною вагою. Сюди входять віджимання, підтягування, випади, присідання, планки тощо.

Гімнастикою можна займатись як із допомогою допоміжного знаряддя, так і без нього. Також такий вид тренування підходить людям із різним рівнем фізичної підготовки. Ще однією перевагою є те, що є великий вибір вправ, які допомагають позбутись жиру на животі.

Йога

Йога залучає основні м’язи та все тіло, сприяючи силі, гнучкості та уважності. Такі пози, як планка, човен і місток, спеціально спрямовані на м’язи живота, допомагаючи тонізувати та підтягувати середній відділ.

При занятті йогою йде велика увага на контроль дихання та техніки релаксації. Це може допомогти зменшити рівень стресу, який пов’язаний із накопиченням жиру в животі.

Пілатес

Цей метод зосереджений на зміцненні основної сили та стабільності, наголошуючи на контрольованих рухах та правильному вирівнюванні. Такі вправи, як планка та підкат, спрямовані безпосередньо на м’язи живота, сприяючи тонізуванню та формуванню середнього відділу.

Пілатес також сприяє покращенню постави, а ще збільшує силу та гнучкість усього тіла.

Велотренажер

Цей тренажер пропонує динамічне тренування для всього тіла, ідеальне для спалювання жиру на животі. З кожним натисканням педалі ви активуєте м’язи нижньої частини тіла - підколінні сухожилля, сідничні м’язи, квадрицепси та литки - одночасно залучаючи верхню частину тіла. Це комплексне заняття збільшує витрати калорій, що робить його ефективним вибором для тих, хто прагне схуднути.

Експерти радять робити поїздки щораз довшими й чергувати їх зі швидкими спринтами.

Велотренажер допомагає спалити жир на животі (фото: Freepik)

Біг

Біг допомагає розвивати витривалість та силу. Кожен може вибрати свій темп та дистанцію. При тривалому занятті можна ускладнювати маршрути, наприклад бігти під гору.

Біг треба обов'язково розпочинати з розминки. Також важливо правильно вибрати взуття для бігу, інакше є ризик травмувати ноги.

Швидка ходьба

Ходьба поєднує в собі всі переваги бігу, але в більш спокійному темпі. Це доступний, адаптивний і дуже ефективний вид вправ. Ви можете насолоджуватися неквапливими прогулянками, час від часу додаючи інтервали швидкої ходьби. Також можна брати на прогулянки гантелі або вдягати жилет з обтяженнями.

Велоспорт

Їзда на велосипеді не лише спалює калорії, але й щадить суглоби. Цей вид тренування робить її ідеальним вибором для тих, хто не може давати інтенсивні навантаження на ноги.

Заняття на велосипеді дуже ефективні для прискорення метаболізму, а це потужний інструмент для досягнення ваших фітнес-цілей, зокрема тоншої талії.

Зумба

Зубма дозволяє спалювати калорії та ще й при цьому отримувати задоволення від танцю. Ці заняття включають у роботу м’язи живота, допомагаючи тонізувати та підтягнути середній відділ. Навіть два-три регулярні заняття на тиждень здатні усунути жир на животі. При цьому важливо пам'ятати про правильний режим харчування.

Танці допомагають спалити калорії (фото: Freepik)

Веслування

Тренажер для веслування залучає кілька груп м’язів. Його можна встановити і вдома, якщо не маєте можливості регулярно відвідувати спортзал.

Універсальність такого тренажера дозволяє проводити тренування з різною інтенсивністю, залежно від фізичної підготовки людини.

Такі заняття дбайливо впливають на суглоби, водночас забезпечують потужне тренування серцево-судинної системи. Також вони зміцнюють м'язи живота і прискорюють метаболізм.

Високоінтенсивні тренування

Такі тренування не можна назвати легкими, адже вони є чудовим варіантом, якщо у вас дуже мало часу на заняття спортом. Ще однією перевагою є те, що їх можна виконувати й вдома.

Важливо підібрати кілька різнопланових вправ та регулярно виконувати їх в інтенсивному темпі. Вже через два тижні можна побачити перший результат.

Високоінтенсивні заняття підходять людям, у яких мало часу на тренування (фото: Freepik)