10 самых простых тренировок, которые позволяют легко сжечь жир на животе
Жир на животе является эстетической проблемой многих людей. Также он может сигнализировать о том, что есть определенные нарушения пищевых процессов. В частности, если у женщин талия более 80 см, то это уже сигнал провериться на резистентность к инсулину.
О том, как эффективно избавиться от жира на животе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Eat This, Not That.
Гимнастика
Это один из самых простых видов тренировки, поскольку все упражнения выполняются с собственным весом. Сюда входят отжимание, подтягивание, выпады, приседания, планки и т.п.
Гимнастикой можно заниматься как с помощью вспомогательных орудий, так и без них. Также такой вид тренировки подходит людям с разным уровнем физической подготовки. Еще одним преимуществом является то, что есть большой выбор упражнений, которые помогают избавиться от жира на животе.
Йога
Йога дает легкие нагрузки на основные мышцы и все тело, способствуя силе, гибкости и внимательности. Такие позы, как планка, лодка и мостик, специально направлены на мышцы живота, помогая тонизировать и подтягивать средний отдел.
При занятии йогой уделяется большое внимание на контроль дыхания и техники релаксации. Это может помочь снизить уровень стресса, который связан с накоплением жира в животе.
Пилатес
Этот метод сосредоточен на укреплении основной силы и стабильности, отмечая контролируемые движения и правильное выравнивание. Такие упражнения как планка и подкат направлены непосредственно на мышцы живота, способствуя тонизированию и формированию среднего отдела.
Пилатес также способствует улучшению осанки, а еще увеличивает силу и гибкость всего тела.
Велотренажер
Этот тренажер предлагает динамическую тренировку для всего тела, идеальную для сжигания жира на животе. С каждым нажатием педали вы активируете мышцы нижней части тела - подколенные сухожилия, ягодичные мышцы, квадрицепсы и икры - одновременно привлекая верхнюю часть тела. Это комплексное занятие увеличивает расход калорий, что делает его эффективным выбором для тех, кто стремится похудеть.
Эксперты советуют увеличивать длину поездок и чередовать их с быстрыми спринтами.
Велотренажер помогает сжечь жир на животе (фото: Freepik)
Бег
Бег помогает развивать выносливость и силу. Каждый может выбрать свой темп и дистанцию. При продолжительном занятии можно усложнять маршруты, например бежать под гору.
Бег нужно обязательно начинать с разминки. Также важно правильно выбрать обувь для бега, иначе есть риск травмировать ноги.
Быстрая ходьба
Ходьба совмещает в себе все достоинства бега, но в более размеренном темпе. Это доступный, адаптивный и очень эффективный вид упражнений. Вы можете наслаждаться неторопливыми прогулками, иногда добавляя интервалы быстрой ходьбы. Также можно брать на прогулки гантели или надевать жилет с отягощениями.
Велоспорт
Езда на велосипеде не только сжигает калории, но и щадит суставы. Этот вид тренировки делает его идеальным выбором для тех, кто не может давать интенсивные нагрузки на ноги.
Занятия на велосипеде очень эффективны для ускорения метаболизма, а это мощный инструмент для достижения ваших фитнес-целей, в частности более тонкой талии.
Зумба
Зубма позволяет сжигать калории и при этом получать удовольствие от танца. Эти занятия включают в работу мышцы живота, помогая тонизировать и подтянуть средний отдел. Даже два-три регулярных занятия в неделю способны устранить жир на животе. При этом важно помнить о правильном режиме питания.
Танцы помогают сжечь калории (фото: Freepik)
Гребля
Тренажер для гребли привлекает несколько групп мышц. Его можно установить и дома, если нет возможности регулярно посещать спортзал.
Универсальность такого тренажера позволяет проводить тренировки с разной интенсивностью в зависимости от физической подготовки человека.
Такие занятия бережно влияют на суставы, одновременно обеспечивают мощную тренировку сердечно-сосудистой системы. Также они укрепляют мышцы живота и ускоряют метаболизм.
Высокоинтенсивная тренировка
Такие тренировки нельзя назвать легкими, ведь они отличный вариант, если у вас очень мало времени на занятия спортом. Еще одним преимуществом является то, что их можно выполнять дома.
Важно подобрать несколько разноплановых упражнений и регулярно выполнять их в интенсивном темпе. Уже через две недели можно увидеть первый результат.
Высокоинтенсивные занятия подходят людям, у которых мало времени на тренировку (фото: Freeepik)
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