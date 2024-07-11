10 найкращих кондиціонерів середнього класу, які допоможуть пережити спеку

Cooper&Hunter Nordic Evo NG CH-S09FTXN-NG

Кондиціонер має сучасне кліматичне обладнання, призначенене для забезпечення комфортних умов у приміщенні.

Він має потужність охолодження 2,6 кВт та обігріву 2,8 кВт. Робочий діапазон температур дозволяє використовувати його для охолодження при температурі від -15 до +43 градусів Цельсія та для обігріву від -25 до +24 градусів Цельсія. Як холодоагент використовується екологічно безпечний і більш енергоефективний R32.

Однією з ключових рис цієї моделі є інверторна технологія. Інверторний компресор дозволяє плавно регулювати потужність роботи кондиціонера, що забезпечує більш точну підтримку температури, знижує споживання енергії та зменшує рівень шуму.

Вбудований антибактеріальний фільтр забезпечує очищення повітря від бактерій та інших мікроорганізмів, покращуючи якість повітря у приміщенні.

Кондиціонер працює дуже тихо - рівень шуму внутрішнього блоку в режимі мінімального навантаження становить лише 24 дБ, що робить його практично непомітним. Також пристрій підтримує можливість віддаленого керування через Wi-Fi за допомогою спеціальної програми, що дозволяє контролювати клімат у приміщенні навіть поза домом.

Спеціальний нічний режим роботи автоматично регулює температуру та рівень шуму, створюючи комфортні умови для сну.

Дизайн кондиціонера сучасний та стильний, що дозволяє йому вписуватися у будь-який інтер'єр. Компактні розміри внутрішнього блоку полегшують його встановлення та роблять кондиціонер менш помітним в інтер'єрі.

Cooper&Hunter Nordic Evo NG CH-S09FTXN-NG

Cooper&Hunter Vital Inverter CH-S09FTXF-NG

Ця модель оснащена інверторним компресором, що дозволяє ефективно регулювати потужність роботи та підтримувати задану температуру з високою точністю.

Потужність охолодження кондиціонера становить 2,6 кВт, а потужність обігріву - 2,8 кВт.

Кондиціонер Cooper&Hunter Vital Inverter CH-S09FTXF-NG працює на екологічно безпечному холодоагенті R32.

Однією із ключових особливостей цієї моделі є широкий діапазон робочих температур. Кондиціонер здатний ефективно охолоджувати приміщення при температурі навколишнього середовища від -15 до +48 градусів за Цельсієм і обігрівати його при температурі від -25 до +24 градусів за Цельсієм.

Кондиціонер обладнаний антибактеріальним фільтром, який очищує повітря від бактерій та інших шкідливих мікроорганізмів, що покращує якість повітря у приміщенні та сприяє здоровій атмосфері.

Управління кондиціонером Cooper&Hunter Vital Inverter CH-S09FTXF-NG можливе за допомогою пульта дистанційного керування або через вбудований модуль Wi-Fi, що дозволяє контролювати роботу пристрою через спеціальну програму на смартфоні або планшеті.

Cooper&Hunter Vital Inverter CH-S09FTXF-NG

Cooper&Hunter Alpha NG CH-S09FTXE-NG Wi-Fi

Кондиціонер оснащений інверторним компресором, який дозволяє точно регулювати потужність та підтримувати задану температуру, що сприяє зниженню енергоспоживання та зменшенню рівня шуму при роботі.

Потужність охолодження кондиціонера становить 2,6 кВт, а потужність обігріву - 2,8 кВт.

Цей кондиціонер вирізняється високим класом енергоефективності A++, що дозволяє значно економити на електроенергії. Cooper&Hunter Alpha NG CH-S09FTXE-NG Wi-Fi здатний ефективно охолоджувати приміщення при температурі навколишнього середовища від -15 до +43 градусів Цельсія та обігрівати його при температурі від -25 до +24 градусів Цельсія.

Пристрій обладнано антибактеріальним фільтром, який очищає повітря від бактерій та інших шкідливих мікроорганізмів, покращуючи якість повітря у приміщенні.

Завдяки вбудованому модулю Wi-Fi, керування кондиціонером можна здійснювати через спеціальний додаток на смартфоні або планшеті, що забезпечує високий рівень зручності та гнучкості в керуванні кліматом у приміщенні.

Cooper&Hunter Alpha NG CH-S09FTXE-NG Wi-Fi

Samsung AR09TXHQASINUA

Ця модель відрізняється високою ефективністю та надійністю, забезпечуючи як охолодження, так і обігрів. Потужність охолодження кондиціонера становить 2,5 кВт, а потужність обігріву - 2,8 кВт.

Кондиціонер обладнаний інверторним компресором, який дозволяє точно регулювати потужність та підтримувати задану температуру, що сприяє зниженню енергоспоживання та зменшенню рівня шуму при роботі.

Робочий діапазон температур для охолодження становить від -10 до +46 градусів за Цельсієм, а для обігріву - від -15 до +24 градусів за Цельсієм. Кондиціонер Samsung AR09TXHQASINUA оснащений антибактеріальним фільтром, який очищує повітря від бактерій та інших шкідливих мікроорганізмів, покращуючи якість повітря у приміщенні.

Управління кондиціонером здійснюється за допомогою пульта дистанційного керування, а також через мобільний додаток, що забезпечує зручність та гнучкість у налаштуванні кліматичних параметрів.

Пристрій підтримує функцію самодіагностики, яка автоматично виявляє та повідомляє про несправності, спрощуючи процес обслуговування.

Samsung AR09TXHQASINUA

TCL TAC-09CHSD/XAB1I Inverter R32 WI-FI Ready

Потужність охолодження кондиціонера становить 2,5 кВт, а потужність обігріву - 2,8 кВт.

Кондиціонер використовує екологічно безпечний холодоагент R32.

TCL TAC-09CHSD/XAB1I здатний ефективно працювати в широкому діапазоні температур: для охолодження від -15 до +50 градусів Цельсія та для обігріву від -15 до +30 градусів Цельсія, що робить його придатним для експлуатації в умовах екстремальних температур.

Модель оснащена антибактеріальним фільтром, який очищає повітря від бактерій та інших шкідливих мікроорганізмів, покращуючи якість повітря у приміщенні. Функція самодіагностики дозволяє автоматично виявляти та повідомляти про несправності, спрощуючи процес обслуговування.

Завдяки підтримці Wi-Fi, керування кондиціонером можна здійснювати через спеціальний додаток на смартфоні або планшеті, що забезпечує високий рівень зручності та гнучкості у налаштуванні кліматичних параметрів.

TCL TAC-09CHSD/XAB1I Inverter R32 WI-FI Ready

TCL TAC-09CHSD/XAB1IHB Heat Pump Inverter R32 WI-FI

Кондиціонер TCL TAC-09CHSD/XAB1IHB Heat Pump Inverter R32 WI-FI - це високоефективний пристрій, призначений для створення комфортного мікроклімату в приміщенні.

Потужність охолодження кондиціонера становить 2,5 кВт, а потужність обігріву - 2,8 кВт.

Кондиціонер використовує екологічно безпечний холодоагент R32.

TCL TAC-09CHSD/XAB1IHB здатний ефективно працювати в широкому діапазоні температур: для охолодження від -15 до +50 градусів Цельсія та для обігріву від -15 до +30 градусів Цельсія.

Модель оснащена антибактеріальним фільтром, який очищає повітря від бактерій та інших шкідливих мікроорганізмів, покращуючи якість повітря у приміщенні. Функція самодіагностики автоматично виявляє та повідомляє про несправності, спрощуючи процес обслуговування.

Завдяки підтримці Wi-Fi, керування кондиціонером можна здійснювати через спеціальний додаток на смартфоні або планшеті, що забезпечує високий рівень зручності та гнучкості у налаштуванні кліматичних параметрів.

TCL TAC-09CHSD/XAB1IHB Heat Pump Inverter R32 WI-FI

Gree Bora Inverter R32 GWH07AAA-K6DNA5C Wi-Fi

Потужність охолодження цього кондиціонера становить 2,2 кВт, а потужність обігріву - 2,3 кВт.

Кондиціонер використовує екологічно безпечний холодоагент R32. Gree Bora Inverter R32 GWH07AAA-K6DNA5C здатний ефективно працювати в широкому діапазоні температур: для охолодження від -15 до +43 градусів Цельсія та для обігріву від -22 до +24 градусів Цельсія, що робить його придатним для експлуатації у різних кліматичних умовах.

Модель оснащена антибактеріальним фільтром, який очищає повітря від бактерій та інших шкідливих мікроорганізмів, покращуючи якість повітря у приміщенні. Функція самодіагностики автоматично виявляє та повідомляє про несправності, спрощуючи процес обслуговування.

Управління кондиціонером можна здійснювати через спеціальну програму на смартфоні або планшеті, що забезпечує високий рівень зручності та гнучкості в налаштуванні кліматичних параметрів.

Gree Bora Inverter R32 GWH07AAA-K6DNA5C Wi-Fi

Gree Praktik Pro GWH09QB-K3DNA2G

Потужність охолодження кондиціонера становить 2,7 кВт, а потужність обігріву - 2,8 кВт.

Кондиціонер використовує холодоагент R410A, який забезпечує ефективне охолодження та обігрів. Gree Praktik Pro GWH09QB-K3DNA2G здатний ефективно працювати в широкому діапазоні температур: для охолодження від -15 до +43 градусів Цельсія та для обігріву від -15 до +24 градусів Цельсія.

Модель оснащена багатоступінчастою системою фільтрації, яка очищає повітря від пилу, бактерій та інших шкідливих мікроорганізмів, покращуючи якість повітря у приміщенні. Функція самодіагностики автоматично виявляє та повідомляє про несправності, що спрощує процес обслуговування.

Кондиціонер також підтримує різні режими роботи, такі як "Турбо" для швидкого охолодження або обігріву та "Сон" для мінімального рівня шуму та підтримання комфортної температури під час сну.

Gree Praktik Pro GWH09QB-K3DNA2G

Panasonic Super Compact CS/CU-PZ25WKD

Кондиціонер Panasonic Super Compact CS/CU-PZ25WKD є компактним і ефективним пристроєм, розробленим для забезпечення комфортного повітряного клімату в приміщеннях.

Ця модель оснащена інверторним компресором, що дозволяє їй ефективно регулювати потужність та підтримувати стабільну температуру у приміщенні, забезпечуючи при цьому зниження енергоспоживання та рівня шуму.

Потужність охолодження кондиціонера становить 2,5 кВт, а потужність обігріву - 3,2 кВт. Panasonic Super Compact CS/CU-PZ25WKD використовує екологічно чистий холодоагент R32, який забезпечує ефективне охолодження та має менший потенціал впливу на кліматичну систему планети.

Кондиціонер обладнаний безліччю функцій для підвищення комфорту користувачів, включаючи систему очищення повітря від пилу та бактерій.

Panasonic Super Compact CS/CU-PZ25WKD

Mitsubishi Heavy SRK25ZSPR-S/SRC25ZSPR-S

Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZSPR-S/SRC25ZSPR-S є високоякісним кліматичним пристроєм, спроектованим для забезпечення комфортного мікроклімату в приміщенні.

Ця модель оснащена інверторним компресором, що забезпечує точне регулювання потужності та ефективне підтримання заданої температури, при цьому знижуючи енергоспоживання та рівень шуму в процесі роботи.

Потужність охолодження кондиціонера становить 2,5 кВт, а потужність обігріву - 3,2 кВт. Пристрій використовує екологічно безпечний холодоагент R32.

Модель Mitsubishi Heavy SRK25ZSPR-S/SRC25ZSPR-S обладнана багатоступінчастою системою фільтрації повітря, яка вловлює пил, бактерії та інші шкідливі частинки, що сприяє покращенню якості повітря в приміщенні.

Функція самодіагностики автоматично виявляє та повідомляє про будь-які несправності, що спрощує процес технічного обслуговування та підтримки працездатності кондиціонера.

Mitsubishi Heavy SRK25ZSPR-S/SRC25ZSPR-S