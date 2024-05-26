7 мовних порад від філолога, без яких не обійтись у повсякденному житті

Навіть при спілкуванні у побуті часто виникають питання, як правильно говорити про ту чи інші ситуацію. Наприклад, як вітатись - добрий день чи доброго дня?

Доброго дня чи добрий день

Часто можна почути обидва варіанти привітання, але з них правильний тільки один. За словами мовознавця, треба говорити "Добрий день", або ж можна ще вживати "добридень". А от форма "Доброго дня" не притаманна українській мові.

Виняток і виключення

Олександр Пономарів радив запам’ятати різницю між цими словами, адже вони не є тотожними. Виключення - це усування, припинення дії. Виключити можна зі списку, з інституту, або ж є, наприклад, виключне право. А виняток - це відхилення від правила чи чогось звичного. Правильно казати, виняток із правил, винятковий випадок, виняткова мужність тощо.

Дякуючи й завдяки

Слово "дякуючи" - це дієприслівник і означає він дію - "висловлюючи подяку". А коли ж ідеться про допомогу чи підтримку, то правильно казати завдяки - наприклад, завдяки підтримці, завдяки допомозі тощо.

Навчальний чи учбовий

Слово "учбовий" - це запозичення з російської. Українською правильно казати "навчальний" - навчальний заклад, навчальна практика. Тому абревіатуру "вуз" (вищий учбовий заклад) треба замінювати на "виш" - вища школа.

Мовна порада (фото: ukr-mova.in.ua)

Коли правильно, а коли вірно

Ці слова вживаються у різних контекстах. "Правильно" - це означає, що так вимагають правила, тобто безпомилково. Наприклад: правильна відповідь, правильна вимова, правильно написати. "Вірно" - це означає "незрадливо, віддано». Це слово доречно вживати у контексті вірно любити, вірний друг тощо.

Що, який, котрий

За словами професора, "що" і "який" є рівноправними. А от займенник "котрий" є особливим, оскільки він позначає відтинок часу - котра година, або виділяє щось чи когось: "Хтозна, котрий з них старший".

Мати рацію чи бути правим

"Рація" - запозичення з латинської, що означає підстава, обґрунтування, слушність, причина. Тому, якщо хтось говорить слушні речі, то правильно сказати "Ви маєте рацію" або "Ваша правда". А от слово "правий" має значення праведний, справедливий, безгрішний.