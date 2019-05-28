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10% мощности бомбы в Хиросиме: над Австралией взорвался метеорит (видео)

STYLERЖизнь    28.05.2019 - 09:24
10% мощности бомбы в Хиросиме: над Австралией взорвался метеорит (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

Метеор весил от 20 до 40 тонн, а размер был сопоставим с легковым автомобилем

Метеорит пролетел над Австралией и упал в океан в 400 км к югу от Аделаиды. Недавно ученых беспокоил астероид 2019EA2 своей возможностью отклониться от траектории и вызвать катастрофу для землян. Но нынешний "огненный шар", который осветил небо на всем континенте вскоре после полуночи в понедельник, стал просто необычайно зрелищным явлением. За ним наблюдали жители в Южной Австралии и Виктории, передает ABC News.

По словам астронома Дэвида Финлея, метеор весил от 20 до 40 тонн, а размером - около легковушки.

10% мощности бомбы в Хиросиме: над Австралией взорвался метеорит (видео)

Фото: abc.net.au

Скорость достигала приблизительно 40 тысяч километров в час, а взрывная мощность - 1,6 килотонн, то есть 10% от взрывной мощности ядерной бомбы в Хиросиме.

 Видео: YouTube / Nine News Australia

Жители с юга Аделаиды рассказали, что небо "сияло ярко-оранжевым с чем-то похожим на комету с огнем".

Местные жители из Виктории снимали огромный падающий с неба шар света, освещающий залив Порт-Филиппа.

 Видео: YouTube / ShantiUniverse

Специалисты отмечают, что хотя метеор и раскололся на части, он все равно привел бы к большим бедам в случае попадания осколков в населенный пункт.

 Видео: YouTube / ShantiUniverse

Как сообщалось ранее, в декабре 2018 года над Беринговым морем произошел второй по мощности за последние 30 лет взрыв метеорита

Также мы писали о том, что ученые сделали предупреждение о конце света.

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