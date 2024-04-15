До 10 млн доларів в одну компанію: Сергій Токарєв розказав про новий напрямок інвестиційної групи Roosh

Українська інвестиційна група Roosh, яка розвиває та масштабує технологічні бізнеси у всьому світі, запускає новий інвестиційний напрям — Roosh X. В його межах група вкладатиметься у бізнеси, які націлені на прибутковість. Roosh X також будуватиме нові технологічні рішення у співпраці з іншими компаніями — першим партнером стала канадська Tiny Studio, яка спеціалізується на розбудові стартапів.

Про це написав Сергій Токарєв — IT-підприємець та співзасновник Roosh — на своїй сторінці у Facebook.

"Tiny Studio — це канадська венчурна студія та частина холдингу Tiny, яка будує та розвиває прибуткові компанії по всьому світу. Разом плануємо трансформувати домінування європейського приватного капіталу за допомогою гнучкого капіталу та спільної підтримки розвитку бізнесів", — зазначив Сергій Токарєв.

Венчурний фонд Roosh Ventures, що входить до складу інвестиційної групи Roosh, вкладається у технологічні стартапи на стадіях від Pre-seed до Series A. Зазвичай це бізнеси, що працюють у галузях корпоративних SaaS-рішень, fintech, геймінгу, AI, та направлені на капіталізацію.

Roosh X інвестуватиме у компанії, націлені на максимізацію прибутків. Це та бізнес-стратегія, що сьогодні стає все більш популярною, адже не всі компанії готові на постійній основі залучати інвестиції, збільшувати капіталізацію та безперервно прагнути росту виручки. Нерідко це заважає засновникам зосередитись на розбудові прибуткового бізнесу.

"Наш підхід дозволяє підприємцям зберігати контроль над напрямком розвитку своєї компанії, забезпечуючи при цьому довгострокову життєздатність. Адже не всі засновники прагнуть раннього екзіту. Багато з них шукають альтернативи традиційному циклу залучення коштів та хочуть позбавити себе тиску стати єдинорогом", — наголосив Сергій Токарєв.

Як зазначає CEO Tiny Studio Олівер Лоу, у партнерстві з Roosh X компанія планує застосовувати навички у створенні, масштабуванні та екзитах стартапів.

“Ми віримо, що разом зможемо досягти неймовірних і стійких результатів для фаундерів і стартапів, які орієнтовані на отримання прибутку. В умовах, коли традиційні венчурні фонди є менш ефективними, а все більше фаундерів відмовляються від мислення, орієнтованого на зростання за будь-яку ціну, це ідеальний момент для формування такого партнерства", — підкреслив Олівер Лоу.

Разом з Tiny Studio Roosh X працюватиме з tech-компаніями, чий дохід складає від $ 5 мільйонів. Їхні засновники зможуть залучити від $ 500 тисяч до $ 10 мільйонів інвестицій, а також отримають доступ до експертизи Roosh та Tiny Studio. Завдяки цьому бізнеси зможуть посилити свої позиції на ринку, оптимізувати діяльність компанії та досягти стратегічних цілей.

"Це кардинально відрізняється від традиційного венчурного інвестування. Партнерство поєднує в собі амбітність з потужними можливостями платформи Roosh та експертизою Tiny Studio у створенні стартапів, що дасть компаніям доступ не лише до капіталу, але й до підтримки, яка наразі просто недоступна в рамках традиційних варіантів фінансування, що діють на європейському ринку", — пояснив співзасновник та партнер Roosh Ден Дмитренко.

Серед того, що Roosh X та TinyStudio можуть запропонувати технологічним компаніям: