До 10 млн долларов в одну компанию: Сергей Токарев рассказал о новом направлении инвестиционной группы Roosh

Украинская инвестиционная группа Roosh, которая развивает и масштабирует технологические бизнесы во всем мире, запускает новое инвестиционное направление — Roosh X. В его рамках группа будет вкладываться в бизнесы, которые нацелены на прибыльность. Roosh X также будет строить новые технологические решения в сотрудничестве с другими компаниями — первым партнером стала канадская Tiny Studio, которая специализируется на развитии стартапов.

Об этом написал Сергей Токарев — IT-предприниматель и соучредитель Roosh — на своей странице в Facebook.

"Tiny Studio — это канадская венчурная студия и часть холдинга Tiny, которая строит и развивает прибыльные компании по всему миру. Вместе планируем трансформировать доминирование европейского частного капитала с помощью гибкого капитала и совместной поддержки развития бизнесов", — отметил Сергей Токарев.

Венчурный фонд Roosh Ventures, входящий в состав инвестиционной группы Roosh, вкладывается в технологические стартапы на стадиях от Pre-seed до Series A. Обычно это бизнесы, работающие в области корпоративных SaaS-решений, fintech, гейминга, AI, и направленные на капитализацию.

Roosh X будет инвестировать в компании, нацеленные на максимизацию прибыли. Это та бизнес-стратегия, которая сегодня становится все более популярной, ведь не все компании готовы на постоянной основе привлекать инвестиции, увеличивать капитализацию и непрерывно стремиться к росту выручки. Нередко это мешает учредителям сосредоточиться на развитии прибыльного бизнеса.

"Наш подход позволяет предпринимателям сохранять контроль над направлением развития своей компании, обеспечивая при этом долгосрочную жизнеспособность. Ведь не все основатели стремятся к раннему экзиту. Многие из них ищут альтернативы традиционному циклу привлечения средств и хотят избавить себя от давления стать единорогом", — отметил Сергей Токарев.

Как отмечает CEO Tiny Studio Оливер Лоу, в партнерстве с Roosh X компания планирует применять навыки в создании, масштабировании и экзитах стартапов.

"Мы верим, что вместе сможем достичь невероятных и устойчивых результатов для фаундеров и стартапов, которые ориентированы на получение прибыли. В условиях, когда традиционные венчурные фонды менее эффективны, а все больше фаундеров отказываются от мышления, ориентированного на рост любой ценой, это идеальный момент для формирования такого партнерства", — подчеркнул Оливер Лоу.

Вместе с Tiny Studio Roosh X будет работать с tech-компаниями, чей доход составляет от $5 миллионов. Их основатели смогут привлечь от $500 тысяч до $10 миллионов инвестиций, а также получат доступ к экспертизе Roosh и Tiny Studio. Благодаря этому бизнесы смогут усилить свои позиции на рынке, оптимизировать деятельность компании и достичь стратегических целей.

"Это кардинально отличается от традиционного венчурного инвестирования. Партнерство сочетает в себе амбициозность с мощными возможностями платформы Roosh и экспертизой Tiny Studio в создании стартапов, что даст компаниям доступ не только к капиталу, но и к поддержке, которая сейчас просто недоступна в рамках традиционных вариантов финансирования, действующих на европейском рынке", — объяснил соучредитель и партнер Roosh Дэн Дмитренко.

Среди того, что Roosh X и TinyStudio могут предложить технологическим компаниям: