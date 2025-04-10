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10 квітня - день великого щастя Юпітера. Що заборонено робити та які кольори принесуть лише проблеми

Четвер 10 квітня 2025 08:26
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10 квітня - день великого щастя Юпітера. Що заборонено робити та які кольори принесуть лише проблеми Гороскоп на 10 квітня (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко
Експерт: Катерина Соловйова

У четвер, 10 квітня, настане день Юпітера. Окрім цього, певні плани може зіпсувати Місяць в особливому градусі.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова склала повний прогноз на сьогодні й розповіла, що треба робити, а що - заборонено.

Прогноз астропогоди на 10 квітня

"До 17:17 день включення енергії любові, очищення думок, перемоги мудрості над розумом та емоціями. Період усамітнення, поблажливості, альтруїзму, милосердя, співчуття, подарунків, благодійності. Не проявляйте негатив: після сварки буде важко примиритися. Уникайте проявів жалю до себе: можна надовго застрягти у цьому стані", - розповіла Соловйова.

Після 17:17 астролог радить врахувати наступні поради:

  • не рекомендовано голодувати
  • енергія дня допоможе звільнитися від вантажу минулого, полегшити важкість кармічних боргів
  • якщо вирішити старі проблеми - в організмі з’являться нові сили
  • пасивність несприятлива
  • використайте цей час як період накопичення інформації, координування роботи логічної та творчої півкуль головного мозку
  • корисна групова робота, обговорення спільних проблем, обмін інформацією
  • активуються процеси омолодження організму.

Астролайфхаки на 10 квітня

Цей четвер - день Юпітера, планети "великого щастя", широких обріїв і багатих можливостей. До 10 червня 2025 року він буде знаходитися в Близнюках️. Це - найгірше положення для найдобрішої планети Сонячної системи.

"Однак це сприятливо для тих, хто пов'язаний з літературною та видавничою діяльністю, подорожами, підприємництвом і великим бізнесом. Уникайте балакучості та непослідовності, особливо, якщо це стосується засобів комунікацій, різноманітних гаджетів, транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання. У цей період краще не використовувати в одязі та прикрасах індиго та фіолетовий кольори", - нагадала Соловйова.

Також вона не радить починати нові справи, пов’язані з бізнесом, юриспруденцією, подорожами, освітою, наукою та усім, що має відношення до усього іноземного

Окрім цього, 10 квітня, з 16:10 до 18:09 за київським часом Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде знаходитися у королівському градусі Діви.

"Основні характеристики цього градусу у Діві: скрупульозність, педантичність, своєчасність, ґрунтовність. Він наділяє терпінням, розумовою активністю, везінням, умінням пристосовуватися до обставин, влади. Особливо сприятливо впливає на здібності до засвоєння інформації, навчання. Сприяє концентрації уваги, підвищенню інтелекту", - пояснила астролог.

"У цей період ефективно проводити ревізію у справах і речах, аналізувати, порівнювати, перевіряти, оцінювати ефективність попередніх проєктів, з’ясовувати обставини тих чи інших ситуацій, виявляти недоліки, виправляти помилки у будь-яких сферах життя", - резюмувала вона.

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