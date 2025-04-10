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10 апреля - день большого счастья Юпитера. Что запрещено делать и какие цвета принесут только проблемы

Четверг 10 апреля 2025 08:26
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10 апреля - день большого счастья Юпитера. Что запрещено делать и какие цвета принесут только проблемы Гороскоп на 10 апреля (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Катерина Соловьева

В четверг, 10 апреля, наступит день Юпитера. Кроме этого, определенные планы может испортить Луна в особом градусе.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева составила полный прогноз на сегодня и рассказала, что надо делать, а что - запрещено.

Прогноз астропогоды на 10 апреля

"До 17:17 день включения энергии любви, очищения мыслей, победы мудрости над разумом и эмоциями. Период уединения, снисхождения, альтруизма, милосердия, сострадания, подарков, благотворительности. Не проявляйте негатив: после ссоры будет трудно примириться. Избегайте проявлений жалости к себе: можно надолго застрять в этом состоянии", - рассказала Соловьева.

После 17:17 астролог советует учесть следующие советы:

  • не рекомендуется голодать
  • энергия дня поможет освободиться от груза прошлого, облегчить тяжесть кармических долгов
  • если решить старые проблемы - в организме появятся новые силы
  • пассивность неблагоприятна
  • используйте это время как период накопления информации, координирования работы логического и творческого полушарий головного мозга
  • полезна групповая работа, обсуждение общих проблем, обмен информацией
  • активируются процессы омоложения организма.

Астролайфхаки на 10 апреля

Этот четверг - день Юпитера, планеты "большого счастья", широких горизонтов и богатых возможностей. До 10 июня 2025 года он будет находиться в Близнецах️. Это - худшее положение для самой доброй планеты Солнечной системы.

"Однако это благоприятно для тех, кто связан с литературной и издательской деятельностью, путешествиями, предпринимательством и крупным бизнесом. Избегайте болтливости и непоследовательности, особенно, если это касается средств коммуникаций, различных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения. В этот период лучше не использовать в одежде и украшениях индиго и фиолетовый цвета", - напомнила Соловьева.

Также она не советует начинать новые дела, связанные с бизнесом, юриспруденцией, путешествиями, образованием, наукой и всем, что имеет отношение ко всему иностранному

Кроме этого, 10 апреля, с 16:10 до 18:09 по киевскому времени Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет находиться в королевском градусе Девы.

"Основные характеристики этого градуса в Деве: скрупулезность, педантичность, своевременность, основательность. Он наделяет терпением, умственной активностью, везением, умением приспосабливаться к обстоятельствам, властью. Особенно благоприятно влияет на способности к усвоению информации, обучению. Способствует концентрации внимания, повышению интеллекта", - пояснила астролог.

"В этот период эффективно проводить ревизию в делах и вещах, анализировать, сравнивать, проверять, оценивать эффективность предыдущих проектов, выяснять обстоятельства тех или иных ситуаций, выявлять недостатки, исправлять ошибки в любых сферах жизни", - резюмировала она.

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