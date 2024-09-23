10 крутих хитрощів, які допоможуть легко доглядати за одягом

Як більше не втрачати шкарпетки після прання

Щоб не втрачати шкарпетки під час прання, зберігайте їх у спеціальному мішечку до того, як завантажити в пральну машину. Чисті шкарпетки можна складати в окрему коробку. Якщо пара не знайшлася одразу - залиште в коробці, можливо, знайдеться пізніше. Такий метод допоможе зекономити час і нерви під час пошуку шкарпеток.

Що робити, якщо забули повісити білизну після прання?

Якщо білизну не вивісили одразу, вона набуває запаху вологи. У цьому випадку краще не сушити її на балконі, бо запах не зникне. Додайте кілька крапель ефірної олії на чисту серветку, покладіть у барабан та увімкніть додаткове полоскання. Так ви швидко позбудетесь неприємного запаху та свіжості.

Не забувайте сушити білизну після прання (фото: Freepik.com)

Чому білизна розтягується після прання?

Причина може бути у старій пральній машині або неправильному сортуванні речей. Якщо вашій машині більше 15 років і білизна часто деформується, можливо, настав час замінити техніку. Також важливо сортувати речі за вагою, адже легкі тканини, як футболки, можуть пошкоджуватися через важкі джинси або замки.

Як правильно зберігати вовняні речі?

Не зберігайте вовняні светри на вішалках, адже це призводить до деформації комірів і плечей. Краще складати їх на полицях, розміщуючи важкі светри внизу, а тонкі вироби зверху. Якщо немає іншого варіанту, використовуйте вішалки для штанів, склавши светр навпіл і перекинувши через планку.

Що робити, якщо темні речі стали тьмяними?

Щоб повернути насичений колір темним речам, додайте чайну ложку солі до відділення для порошку. Сіль підходить як для кольорового, так і для чорного одягу. Якщо боїтеся використовувати її у машині, спробуйте замочити речі в солоній воді перед пранням.

Як вивести стійкі плями?

Не відкладайте прання, обробляйте плями відразу. Якщо не можете випрати річ одразу, віднесіть її до хімчистки. Сучасні засоби чудово справляються з більшістю плям, якщо вони не встигли в’їстися у тканину. Чим раніше ви почнете боротьбу з плямами, тим більше шансів врятувати улюблений одяг.

Як правильно прати джинси?

Джинси варто прати, вивернувши навиворіт, у холодній воді (до 40 градусів) на делікатному режимі. Не замочуйте їх заздалегідь і не віджимаєте на високих обертах. Сушіть джинси у вертикальному положенні, підвісивши за штани, або горизонтально. Такий підхід дозволить зберегти форму і колір ваших джинсів.

Джинси треба прати та сушити правильно, щоб не зіпсувати їх (фото: Freepik.com)

Що робити, якщо немає часу прасувати?

Якщо одяг сильно зім'ятий, а часу на прання і прасування немає, скористайтеся розпилювачем із сумішшю води, кондиціонера для волосся і оцту. Побризкайте тканину та розправте її руками. Це простий і швидкий спосіб освіжити одяг перед важливими зустрічами.

Що робити, якщо одяг пахне потом?

Горілка - чудовий засіб для видалення неприємних запахів. Розпиліть її на одяг і залиште на ніч на балконі. Це також допоможе після тривалого зберігання речей. Завдяки цьому одяг залишиться свіжим і приємно пахнутиме.

Як боротися з жовтими плямами від поту?

Не відкладайте прання, оскільки жовті плями стають помітними з часом. Замочіть одяг у воді з лимонним соком або содою і нашатирем на кілька годин, а потім виперіть зі звичайним порошком. Такі прості методи допоможуть повернути свіжість улюбленим речам.