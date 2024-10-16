10 кращих програм для Windows, які полегшать вашу роботу з ПК

Listary (Найкращий інструмент пошуку файлів для Windows)

Особливості: забезпечує швидкий пошук файлів, команди пошуку і підтримку гарячих клавіш, що настроюються.

Підтримувані версії: Windows 7 та новіші версії

Ціна: Безкоштовно з преміум-опціями.

Listary пропонує простий і сучасний досвід, що робить його чудовою альтернативою пошуку Windows. У ньому є простий і сучасний досвід, що робить його відмінною альтернативою пошуку Windows.

Він пропонує як швидкий пошук, схожий на Finder на Mac, так і окремий каталог пошуку, який пропонує розширені функції, такі як фільтрація результатів за розміром, типом, датою зміни і т.д.

Ви можете шукати документи та файли в будь-якому форматі, а також запустити швидкий пошук і результати будуть показані в реальному часі.

Ditto (Менеджер буфера обміну для Windows)

Можливості: управління історією буфера обміну, гарячі клавіші, що настроюються, і можливість пошуку з історії буфера обміну

Підтримувані версії: Windows 7 та новіші версії

Ціна: Безкоштовно

Історія буфера обміну може бути зручною, особливо на ПК, де можна легко втратити відстеження того, що ви скопіювали під час багатозадачності.

Вбудований менеджер буфера обміну Windows корисний для основних завдань, але Ditto, сторонній менеджер буфера обміну пропонує розширені функції для більшого контролю над управлінням буфером обміну.

Ви можете категоризувати буфер обміну в групах, створювати користувацькі категорії та додавати вміст. Крім того, ви можете налаштувати клавіші для швидкого доступу до вмісту буфера обміну.

Однією з найкорисніших функцій Ditto є те, що він може зберігати більше 25 елементів в історії буфера обміну в порівнянні з Windows за замовчуванням, яка може зберігати лише до 25 елементів.

Крім того, Ditto доступний на декількох платформах, що може бути корисним, якщо ви хочете переглядати текст на інших пристроях. Він безкоштовний для використання та працює на пристроях з Windows 7 або пізніших версій.

AquaSnap (Віконний менеджер для Windows)

Можливості: швидке прикріплення та стикування вікон, сполучення клавіш, підтримка кількох моніторів

Підтримувані версії: Windows 7 та новіші версії

Ціна: Безкоштовно з преміум-опціями.

Якщо ви працюєте у багатозадачному режимі на своєму ПК, AquaSnap – ще один чудовий інструмент для покращення багатозадачності.

Ви можете прикріпити кілька вікон поряд, а також є поєднання клавіш, які можна встановити для кожного вікна. Крім того, він підтримує багатомоніторну конфігурацію.

EarTrumpet (Керування гучністю окремих програм)

Можливості: керування гучністю окремих програм, інтеграція з налаштуваннями звуку за замовчуванням

Підтримувані версії: Windows 10 та новіші версії

Ціна: безкоштовно

Багатозадачність іноді може бути складною, особливо якщо ви мультизадачні з аудіо-додатками. Можуть бути ситуації, коли одна програма відтворює аудіо, а інша також запускається, створюючи звуковий безлад.

Однак цю проблему можна легко усунути, контролюючи гучність кожної конкретної програми. За промовчанням Windows не пропонує цю функцію, але ви можете домогтися її за допомогою програми EarTrumpet на пристрої Windows.

За допомогою EarTrumpet можна встановити гучність для кожного вікна або програми, яку ви використовуєте. Ви можете контролювати гучність кожної програми, а також гучність системи.

Greenshot (Легкий інструмент для створення скріншотів)

Можливості: захоплення всього екрану, вікна, області, вбудований редактор та експорт у різні формати

Підтримувані версії: Windows 7 та новіші версії

Ціна: безкоштовно

Для Windows є безліч інструментів для створення скріншотів, у тому числі Snipping Tool. Однак, якщо вам потрібно більше функцій та безкоштовна альтернатива стандартному інструменту для створення скріншотів Windows, Greenshot може бути найкращим варіантом.

Він пропонує зручний інтерфейс та комплексні інструменти для редагування скріншотів у порівнянні зі стандартним Windows Snipping Tool.

Однією з найвизначніших особливостей Greenshot є його легкий дизайн, який дозволяє ефективно працювати на будь-якому пристрої. Як і Snipping Tool, Greenshot дозволяє захоплювати весь екран, певні вікна або вибрані області.

Він також має вбудовані інструменти редагування, які дозволяють вам легко коментувати та редагувати скріншоти. Крім того, Greenshot пропонує прямі опції для обміну файлами, копіювання в буфер обміну та встановлення користувацьких поєднань клавіш для різних типів захоплень.

WinAero Tweaker (Інструмент налаштування для Windows)

Можливості: пропонує розширені функції налаштування системи, конфіденційності та інтерфейсу користувача, а також підвищує продуктивність вашого ПК

Підтримувані версії: Windows 7 та новіші версії

Ціна: безкоштовно

Якщо вам до вподоби налаштування Windows, вам варто придбати WinAero. Цей інструмент надає різні функції. Ви можете налаштувати зовнішній вигляд та покращити продуктивність пристрою, підвищити рівень конфіденційності до спеціальних можливостей та здатності швидкого скасування внесених змін.

До того ж, найкраща частина програми - його легкий дизайн. Воно пропонує безліч опцій та повністю безкоштовно з регулярними оновленнями. Завдяки зручному інтерфейсу будь-яка людина без технічних знань може легко використовувати сотні її функцій для налаштування досвіду Windows.

Windows Phone Link (Підключення смартфона до ПК зі смартфоном Windows)

Можливості: синхронізація повідомлень та повідомлень, передача файлів між пристроями, доступ до програм телефону на ПК, дублювання екрану

Підтримувані версії: Windows 10 та новіші версії

Ціна: Безкоштовно

Однією з найбільш значних переваг програми є проста можливість передачі файлів між вашим ПК та телефоном.

Крім того, програма пропонує функцію віддзеркалення екрану, що дозволяє використовувати та взаємодіяти з екраном телефону на ПК. Хоча деякі можуть зіткнутися з проблемами в залежності від версії Windows, в цілому воно швидке і працює відмінно.

Ще однією перевагою Phone Link є його глибока інтеграція із Windows. Воно пропонує більш нативний досвід, ніж інші програми, такі як Intel Union (альтернатива додатку Phone Link для Windows, розробленому Intel).

Dolby Access (Найкращий інструмент для покращення звуку)

Можливості: підтримка Dolby Atmos для навушників, аудіопрофілі, покращена якість звуку і 3D-звук

Підтримувані версії: Windows 10 та новіші версії

Ціна: безкоштовно з покупками всередині програми

Dolby - це технологія, яка використовується для покращення звуку в музиці, фільмах та іграх. Деякі споживчі ноутбуки також підтримують Dolby Sound.

Якщо на пристрої немає Dobly, ви можете отримати цю функцію за допомогою програми Dolby Access для Windows.

Він може значно покращити ваш аудіодосвід, створюючи аудіопрофілі, що настроюються. Ця програма сумісна лише з пристроями Windows 10 та пізнішими версіями, а також підтримує навушники та зовнішні динаміки.

Rambox (Керування кількома програмами в одному місці)

Можливості: керування кількома додатками, робочі простори, що налаштовуються, кросплатформова підтримка, керування повідомленнями

Підтримувані версії: Windows 7 та новіші версії

Ціна: безкоштовно з преміум-опціями

Rambox об'єднує всі ваші улюблені програми під одним дахом. Він дозволяє вам легко перемикатися та підтримує всі популярні програми для обміну повідомленнями, включаючи WhatsApp, Telegram, Messenger, Slack, Skype та Instagram.

Він також інтегрується з поштовими службами, інструментами для спільної роботи, такими як Microsoft Teams та Google Drive, та інструментами для управління проектами, такими як Google Calendar.

Крім того, він підтримує технічні веб-сайти, такі як GitHub. Ви можете налаштувати Rambox для налаштування різних робочих, особистих та проектних завдань.

Rambox сумісний із широким спектром операційних систем, включаючи macOS. Він також централізував управління повідомленнями, що дозволяє переглядати усі повідомлення в одному місці. Якщо ви часто переключаєтеся між різними програмами, варто розглянути Rambox.

Portmaster (Блокує непотрібні з'єднання)

Можливості: комплексний моніторинг мережі, блокування непотрібних підключень, параметри конфіденційності, що настроюються, і зручний інтерфейс

Підтримувані версії: Windows 7 та новіші версії

Ціна: безкоштовно

Port Manager – це комплексна система керування мережею з відкритим вихідним кодом для Вашого пристрою. Вона допомагає вам керувати та відстежувати докладні мережеві з'єднання.

Програма дозволяє вам бачити, що підключено до Інтернету, та подробиці цих з'єднань. За замовчуванням воно автоматично блокує трекери та рекламу, виводить список доменів шкідливих програм за допомогою списків фільтрів та запобігає несанкціонованому збору даних, перенаправляючи запити DNS захищеним постачальникам послуг.

Це також допомагає зменшити відстеження постачальників інтернет-послуг.

Для більшої гнучкості ви можете створювати власні правила для вхідних та вихідних мережних комунікацій, наприклад, встановлювати мережні вимоги або застосовувати настройки, специфічні для програми.

Додаток також надає повідомлення в режимі реального часу про вашу мережну активність і попереджає вас про наявність шкідливих програм або небажаних підключень, що передають дані.