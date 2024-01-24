10 кращих безкоштовних інструментів для видалення вірусів з вашого ПК

У сучасному світі, де цифрові загрози можуть підстерігати нас на кожному кроці у віртуальному просторі, захист наших комп'ютерів стає першорядним завданням.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Comparitech розповідає, як захистити свій комп'ютер від вірусів та шкідливих програм.
Безкоштовне видалення шкідливих файлів з багатьма функціями. Цей потужний комплекс пропонує антивірусний захист в режимі реального часу і включає різні інші функції безпеки, такі як видалення шкідливих програм і VPN.
Якщо ви захочете трохи більше від Avira або просто хочете покінчити з рекламою, вам може підійти платна підписка Avira Antivirus Pro. Платна версія не тільки видаляє рекламу, але й дозволяє встановити програму на 5 пристроїв з однією ліцензією, а також гарантує підтримку на телефоні та електронній пошті.
Безкоштовне програмне забезпечення пропонує великий набір інструментів поряд із платним антивірусним пакетом. Хоча платна версія заслуговує на особливу увагу, безкоштовні інструменти здатні працювати самостійно.
TotalAV пропонує як безкоштовну, так і платну версію свого програмного забезпечення. Платна версія повністю оснащена AV-сканером у реальному часі, антивірусом та іншими функціями. Але якщо вам потрібно лише випадковий інструмент для сканування і видалення вірусів, Smart Scan TotalAV позбавиться від укорінених шкідливих програм.
Adaware має три антивірусні інструменти. Дві його платні версії пропонують велику бібліотеку функцій, включаючи батьківський контроль та сховище цифрових файлів, а також покращений захист покупок в Інтернеті.
Однак якщо у вас виникла невідкладна проблема з вірусом і вам потрібно діяти негайно, перший безкоштовний інструмент видалення вірусів буде хорошим варіантом.
Comodo пропонує безкоштовне антивірусне програмне забезпечення BOClean без будь-яких умов.
Програма має такі функції
Безкоштовний додаток для видалення навіть найскладніших шкідливих програм. Цей інструмент, спеціально розроблений для викорінення і знищення шкідливих вірусів, що глибоко вкорінилися, є грізною зброєю в боротьбі з цифровими загрозами.
Можливості Norton Power Eraser
RegRun Reanimator від Greatis Software використовує зовсім інший підхід до видалення вірусів та шкідливих програм. RegRun не є антивірусним програмним інструментом. Фактично, на відміну більшості інших перелічених опцій, додаток не включає захист у реальному часі.
Безкоштовне видалення шкідливих програм із USB-накопичувача. Завдяки тому, що цей набір інструментів не потребує встановлення, його можна запускати з USB-накопичувача для ефективного очищення заражених комп'ютерів.
Легкий та безкоштовний додаток для видалення шкідливих програм. Незважаючи на невелику вагу та скромні можливості, цей інструмент дуже ефективний для своєї мети, забезпечуючи стерильне видалення небажаних додатків.
Цей безкоштовний інструмент для видалення шкідливих програм може похвалитися вражаючими можливостями захисту цифрового середовища.
Додаток має платну професійну версію. Тим не менш, безкоштовна пропонує дуже надійні функції, у тому числі:
Єдині функції, які відсутні у безкоштовній версії, - це різні параметри сканування (наприклад, планування сканування або швидке сканування) та сповіщення електронною поштою про завершені сканування.
Читайте також, як вчасно помітити вірус у смартфоні і видалити його назавжди.
А ще ми розповідали, як штучний інтелект використовується для шахрайства та що можна з цим зробити.