10 кращих безкоштовних інструментів для видалення вірусів з вашого ПК

Avira Free Antivirus

Безкоштовне видалення шкідливих файлів з багатьма функціями. Цей потужний комплекс пропонує антивірусний захист в режимі реального часу і включає різні інші функції безпеки, такі як видалення шкідливих програм і VPN.

Якщо ви захочете трохи більше від Avira або просто хочете покінчити з рекламою, вам може підійти платна підписка Avira Antivirus Pro. Платна версія не тільки видаляє рекламу, але й дозволяє встановити програму на 5 пристроїв з однією ліцензією, а також гарантує підтримку на телефоні та електронній пошті.

Bitdefender Antivirus Free Edition

Безкоштовне програмне забезпечення пропонує великий набір інструментів поряд із платним антивірусним пакетом. Хоча платна версія заслуговує на особливу увагу, безкоштовні інструменти здатні працювати самостійно.

TotalAV

TotalAV пропонує як безкоштовну, так і платну версію свого програмного забезпечення. Платна версія повністю оснащена AV-сканером у реальному часі, антивірусом та іншими функціями. Але якщо вам потрібно лише випадковий інструмент для сканування і видалення вірусів, Smart Scan TotalAV позбавиться від укорінених шкідливих програм.

Adaware Antivirus Free

Adaware має три антивірусні інструменти. Дві його платні версії пропонують велику бібліотеку функцій, включаючи батьківський контроль та сховище цифрових файлів, а також покращений захист покупок в Інтернеті.

Однак якщо у вас виникла невідкладна проблема з вірусом і вам потрібно діяти негайно, перший безкоштовний інструмент видалення вірусів буде хорошим варіантом.

Comodo Free Anti-Malware BOClean

Comodo пропонує безкоштовне антивірусне програмне забезпечення BOClean без будь-яких умов.

Програма має такі функції

Виявлення та усунення шкідливих програм у режимі реального часу

Видаляє всі види небажаних файлів та програм (за винятком вірусів-вимагачів)

Регулярні звіти щодо виявлення шкідливого ПЗ

Виявляє та видаляє нові та оновлені варіанти шкідливого ПЗ

Прихована конфігурація для підприємств та шкіл, що дозволяє уникнути несанкціонованого втручання у програмне забезпечення

Norton Power Eraser

Безкоштовний додаток для видалення навіть найскладніших шкідливих програм. Цей інструмент, спеціально розроблений для викорінення і знищення шкідливих вірусів, що глибоко вкорінилися, є грізною зброєю в боротьбі з цифровими загрозами.

Можливості Norton Power Eraser

Сканування на наявність ризиків (вірусів, шкідливих програм тощо)

Сканування небажаних програм (ПНП)

Сканування одного файлу чи папки

Сканування системи

Мультизавантажувальне сканування

Можливість скасувати попереднє виправлення

RegRun Reanimator

RegRun Reanimator від Greatis Software використовує зовсім інший підхід до видалення вірусів та шкідливих програм. RegRun не є антивірусним програмним інструментом. Фактично, на відміну більшості інших перелічених опцій, додаток не включає захист у реальному часі.

eScan Antivirus Toolkit

Безкоштовне видалення шкідливих програм із USB-накопичувача. Завдяки тому, що цей набір інструментів не потребує встановлення, його можна запускати з USB-накопичувача для ефективного очищення заражених комп'ютерів.

FreeFixer

Легкий та безкоштовний додаток для видалення шкідливих програм. Незважаючи на невелику вагу та скромні можливості, цей інструмент дуже ефективний для своєї мети, забезпечуючи стерильне видалення небажаних додатків.

SUPERAntiSpyware

Цей безкоштовний інструмент для видалення шкідливих програм може похвалитися вражаючими можливостями захисту цифрового середовища.

Додаток має платну професійну версію. Тим не менш, безкоштовна пропонує дуже надійні функції, у тому числі:

Виявлення та видалення шкідливих програм, шпигунського ПЗ, рекламного ПЗ, програм-вимагачів і т.д.

Багатомірне сканування

Опитування процесу, що перевіряє системні процеси на наявність потенційних шкідливих програм

Єдині функції, які відсутні у безкоштовній версії, - це різні параметри сканування (наприклад, планування сканування або швидке сканування) та сповіщення електронною поштою про завершені сканування.