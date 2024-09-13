10 ідей для зберігання дитячих речей, щоб безладу було менше

Від іграшок і книжок до одягу та взуття - все потребує спеціального місця, інакше досить швидко настане безлад. Водночас системи зберігання мають бути досить простими, адже розраховані не лише на дорослих, а й на дітей.

Зберігати речі в коробках з наліпками

Незалежно від того, чи використовуєте ви їх для зберігання іграшок або несезонного одягу, яскраві бокси допоможуть вашим дітям залишатися організованими.

Розташовані на зручній для дитини висоті, коробки легко поміщаються в шафу. Ще більшої практичності можна досягти за допомогою підвісних етикеток з назвами категорій ("ляльки", "конструктор", "машинки" тощо). Етикетки чітко вказують, де ваші діти можуть знайти свої улюблені іграшки.

Поставити кошик для іграшок біля ліжка

Поставте тканинний кошик у кінці ліжка вашої дитини, щоб легко зберігати м'які іграшки. Решту можна зібрати в коробки, або розмістити на полицях, тим часом в кошику будуть найулюбленіші іграшки дитини, які можна швидко знайти.

Підвісити іграшки на гачки в сумках-сітках

Підвісні сумки легко звільняють простір на підлозі та запобігають безладу. Діти можуть бачити більшість своїх іграшок всередині, крім цього, речі можна розсортувати за категоріями.

Складати речі в сумку з ручками

Якщо діти часто вирушають на дитячі свята або до родичів, зробіть транспортування іграшок безпроблемним процесом. Використайте для зберігання міцну брезентову або вінілову сумку з ручками.

Туди можна складати улюблені речі, щоб швидко зібратися, вирушаючи в гості до рідні.

Відокремити місце для ігор тумбою

Зробити ігрову з дитячої спальні достатньо просто, особливо, якщо кімната велика. Невеликі простори вимагають трохи креативності. Якщо ви живете з відкритим плануванням і не маєте окремої ігрової кімнати для дітей, потрібно трохи креативності.

Використовуйте відкриті стелажі або шафи з іграшками, відокремивши частину приміщення вітальні та постеливши попереду меблів килимок. Таким чином, діти зможуть грати, поки ви готуєте їжу або працюєте.

Тримати речі під ліжком

Під ліжком або диваном зазвичай багато вільного простору, який можна використати для зберігання речей, щоб вони не захаращували простір. Прості рухомі та компактні контейнери можуть легко замінити типовий ящик для іграшок, поміщаючись під ліжко і не заважаючи прибиранню.

До того ж легка конструкція та коліщатка контейнера дозволяють легко витягувати іграшки.

Виділити полиці шафи під певну категорію речей

Зробіть речі в шафі впорядкованими, використавши кожну полицю під певні предмети.

Кожну полицю шафи можна виділити для певної категорії речей (ілюстративне фото: Freepik)

Спробуйте зберігати на верхній полиці настільні ігри, на другій - книги, а на нижній - приладдя для рукоділля. Крім цього, щоб дитина легше запам'ятала, де що лежить, на дверцята можна додати наліпки з назвами предметів.

Прикріпити полиці на стіну

Полиці з боковими частинами або навіть ящики перетворюють вільний простір стіни на цінне місце для зберігання. Вузька, але міцна конструкція ідеально підходить для зберігання книг і журналів.

Водночас встановлювати полиці необхідно низько, щоб навіть найменша дитина змогла знайти свої іграшки і самостійно їх прибрати.

Встановити тумбу для речей для сну

Налаштувати дитину на сон можна за допомогою улюблених книжок з оповіданнями на ніч, які можна зберігати поблизу ліжка. Також можна поставити лампу, щоб дитина могла читати, навіть якщо в кімнати темно.

Найпростішу тумбу можна зробити, скріпивши два, поставлені один на один, ящики. Або ж застосуйте свої навички майстра і зробіть настінну тумбочку, додавши дверцята.

Використати контейнери для зберігання

Щоб зменшити кількість пилу на іграшках, пошукайте контейнери для зберігання з кришками.

Прозорий пластик дозволяє легко побачити, що знаходиться всередині, до того ж такі контейнери також можна переставити в шафу.