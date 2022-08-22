10 грузовиков, купленных для ВСУ Фондом Порошенко и волонтерами, отправляются на фронт

10 грузовых автомобилей DAF Leyland, которые были куплены в Великобритании, после технической подготовки отправляются в боевые бригады на фронт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Петра Порошенко .

"Наконец еще один важный этап завершен. 10 грузовиков, которые вашими усилиями были куплены с разблокированных складов Вооруженных Сил Великобритании, были доставлены к польской границе, потом приехали в наших станций технического обслуживания, были окрашены, были сделаны новые кузова и свежие доски, было обеспечено качественное техническое обслуживание, сделанные лебедки", - рассказал Порошенко.

Как известно, Фонд Порошенко и ОО "дело общин" законтрактовали в Великобритании более двух сотен грузовых автомобилей.

Leyland DAF 45.150 - полноприводная дизельная грузовик, которая может быть оснащена лебедкой и может перевозить все, что нужно для фронта. Боекомплект, продукты, воду и солярку в бочках. Часть приобретенных автомобилей оборудована кранами для загрузки крупнокалиберных боеприпасов.

Порошенко убежден - для перехода в контрнаступление украинская армия требует много техники. "Поэтому мы решили поставить сначала 50, сейчас доводим до 100 количество новых пикапов Mitsubishi и JAC. Кроме того, уже был контракт на 48 грузовиков: краны, манипуляторы и др", - добавил он.