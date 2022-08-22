ua ru
Пн, 22 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

10 вантажівок, куплених для ЗСУ Фондом Порошенка і волонтерами, відправляються на фронт

Новость на русском →
Понеділок 22 серпня 2022 21:22
10 вантажівок, куплених для ЗСУ Фондом Порошенка і волонтерами, відправляються на фронт Фото: 10 вантажівок, куплених для ЗСУ Фондом Порошенка і волонтерами, відправляються на фронт (facebook com)
Автор: Ілона Свиридова

10 вантажних автомобілів Leyland DAF, які були куплені у Великій Британії, після технічної підготовки відправляються у бойові бригади на фронт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Петра Порошенка.

"Нарешті ще один важливий етап завершено. 10 вантажівок, які вашими зусиллями були куплені з розблокованих складів Збройних Сил Великої Британії, були доставлені до польського кордону, потім приїхали до наших станцій технічного обслуговування, були пофарбовані, були зроблені нові кузова і свіжі дошки, було забезпечено якісне технічне обслуговування, зроблені лебідки", - розповів Порошенко.

10 вантажівок, куплених для ЗСУ Фондом Порошенка і волонтерами, відправляються на фронт

Як відомо, Фонд Порошенка та ГО "Справа громад" законтрактували у Великій Британії понад дві сотні вантажних автомобілів.

Leyland DAF 45.150 - повнопривідна дизельна вантажівка, яка може бути оснащена лебідкою і може перевозити все, що потрібно для фронту. Боєкомплект, харчі, воду і солярку в бочках. Частина придбаних автомобілів обладнана кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів.

10 вантажівок, куплених для ЗСУ Фондом Порошенка і волонтерами, відправляються на фронт

Порошенко переконаний - для переходу в контрнаступ українська армія потребує багато техніки. "Тому ми вирішили поставити спочатку 50, зараз доводимо до 100 кількість нових пікапів Mitsubishi та JAC. Крім того, вже був контракт на 48 вантажівок: крани, маніпулятори тощо", - додав він.

Нагадаємо, раніше Порошенко повідомив про новий багатомільйонний контракт на закупівлю БПЛА оперативного рівня "Очі Арти". Одни з батальойнів ДШВ вже отримав 11 нових італійських бронемашин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Петро Порошенко
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя