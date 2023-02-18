10 фраз, які не можна говорити дитині, аби її не травмувати: поради психотерапевта

Побутові фрази, які часом кидають батьки у бік дитини, можуть травмувати малечу. Вони нівелюють її зусилля та надалі можуть спричинити низьку самооцінку.
Про те, яких фраз слід уникати, розповіла психотерапевт Олександра Мороз на своїй сторінці в Instagram.
"Дуже часто чую подібні фрази на майданчиках і точно знаю, що більшість батьків навіть не замислюються чому, що і навіщо говорять дітям. Проаналізуйте зазначені фрази і подумайте над тим, як ці слова можуть вплинути на дитину надалі", - пише експертка.
Виділяє кілька головних формулювань, які не варто говорити дітям у віці до 11 років.
10 заборонених фраз:
Перелічені фрази нівелюють почуття дитини і шкодять її самооцінці. Наприклад фраза "Дай я сама зроблю" знецінює можливості малюка - дитина з часом не віритиме у власні сили. Краще у таких випадках говорити "Зробімо це разом" чи "спробуй ще раз і тобі вдасться".
"Батьки мають створювати причинно-наслідкові реакції "внаслідок чого в житті виникає "щось". Інакше в дорослому житті можлива хибна думка, "що все само якось буде". Тому замість фрази "Ми тобі цього не купимо", краще говорити "Давай подумаємо, коли це зможемо купити і що для цього треба буде зробити тобі і мені" , - пояснює Мороз.
Також психолог наголошує, що з ранніх років важливо дитині створювати межі дозволеного.
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