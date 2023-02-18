10 фраз, які не можна говорити дитині, аби її не травмувати: поради психотерапевта

Які фрази не можна говорити дитині

"Дуже часто чую подібні фрази на майданчиках і точно знаю, що більшість батьків навіть не замислюються чому, що і навіщо говорять дітям. Проаналізуйте зазначені фрази і подумайте над тим, як ці слова можуть вплинути на дитину надалі", - пише експертка.

Виділяє кілька головних формулювань, які не варто говорити дітям у віці до 11 років.

10 заборонених фраз:

У тебе нічого не вийде. Дай я сама це зроблю.

Не переймайся через нісенітницю.

Господи, ти себе в дзеркало бачила.

Хлопчики/дівчатка так не поводяться.

От виростеш, тоді поговоримо.

Досить вже нити, заспокойся, закрий рот.

Побережи моє здоров'я/ тільки після моєї смерті.

Ти що тупий/тупа, скільки можна тобі пояснювати.

Ще раз таке побачу, отримаєш в мене.

Ні, ми тобі цього не купимо, бо нема грошей.

Чому ці фрази є токсичними

Перелічені фрази нівелюють почуття дитини і шкодять її самооцінці. Наприклад фраза "Дай я сама зроблю" знецінює можливості малюка - дитина з часом не віритиме у власні сили. Краще у таких випадках говорити "Зробімо це разом" чи "спробуй ще раз і тобі вдасться".

"Батьки мають створювати причинно-наслідкові реакції "внаслідок чого в житті виникає "щось". Інакше в дорослому житті можлива хибна думка, "що все само якось буде". Тому замість фрази "Ми тобі цього не купимо", краще говорити "Давай подумаємо, коли це зможемо купити і що для цього треба буде зробити тобі і мені" , - пояснює Мороз.

Також психолог наголошує, що з ранніх років важливо дитині створювати межі дозволеного.