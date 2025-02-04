7 фільмів про перше кохання, які варто подивитися, щоб відчути магію цього почуття

Кіт

Фільм розповідає про непрості стосунки між 17-річним і 24-річним, які зустрілися на шкільному танці. Кит, хлопець з проблемною поведінкою, і Грейс, жінка, яка тільки розлучилася зі своїм чоловіком та заробляє на життя як репетитор, починають розуміти, що між ними є особливий зв'язок.

Три метри над рівнем неба

Історія двох молодих людей, Хачо та Ани, які належать до різних соціальних верств і мають абсолютно різні погляди на життя. Хачо - хлопець із проблемним минулим, який шукає вихід у бунті, а Ана - дівчина з заможної сім'ї, яка прагне спокійного життя. Їхня несподівана зустріч і подальші стосунки виявляються складними через їхні різні характери, проте між ними виникає справжня любов, яка змінює їхнє життя.

Паперові міста

Фільм розповідає історію випускника школи К'ю Джейкобсена. З самого дитинства він був закоханий у свою сусідку Марго, і коли вона вночі запрошує його на небезпечну пригоду, він, не вагаючись, погоджується. Проте вранці К'ю дізнається, що Марго зникла, залишивши лише деякі загадкові послання.

Переконаний, що ці послання допоможуть йому знайти Марго, К'ю вирішує використати своїх друзів і розпочинає мандрівку містом, дотримуючись вказівок на папері. Під час своєї мандрівки К'ю зустрічає різноманітних людей і занурюється у світ таємниць і загадок. Він і його друзі шукають докази і сліди, намагаючись розкрити таємницю зникнення Марго.

Жорстокі ігри

Навіть перше кохання може обернутися фатальним, якщо в стосунки втручаються хитрі дівчата.

Себастіан має все - гроші, чужі таємниці, привабливих дівчат. Цю просту філософію життя він розділяє зі своєю сестрою Катрін. Проте все змінюється, коли Себастіан закохується в скромну, чесну та віддану Аннет.

Привіт, Джулі!

Романтична комедія про молоду дівчину, на ім'я Джулі, яка мріє про велике кохання. Вона закохується в хлопця, але через низку непорозумінь та конфліктів вона потрапляє в ситуації, що змушують її переосмислити свої почуття та стосунки.

Назви мене своїм ім'ям

Емоційна драма про ніжний та інтенсивний роман між 17-річним Елліо та старшим студентом Олівером, який приїжджає провести літо з родиною Елліо в Італії. Протягом кількох тижнів між ними розвивається складна і пристрасна любовна історія, що залишає глибокий слід у їхніх серцях.

10 причин моєї ненависті

Головна героїня, Катарина, - знервована та скептична дівчина, яка має неприязнь до всього навколо, зокрема й до хлопців. Її молодша сестра, біла і мила, хоче зустрічатися з популярним хлопцем, але батьки встановлюють правило, що дівчина може вийти з ним на побачення лише в тому випадку, якщо старша сестра, Катарина, також почне зустрічатися з кимось.

І тоді хлопець, який хоче зацікавити молодшу сестру, вирішує найняти студента для того, щоб той змусив Катарину закохатися в себе.