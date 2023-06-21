10 фільмів, які можна завантажити та дивитися навіть в укритті

Після закінчення Другої світової війни Італія перебуває в руїнах. Син фермера повертається додому та вирішує, що не хоче йти шляхом батьків. Йому приходить ідея відкрити бізнес із конструювання тракторів. Та це тільки початок шляху, адже його головна мрія - створити свій власний суперкар. Дізнайтесь історію Ферруччо Ламборґіні, який започаткував один із найбільших автомобільних брендів у світі.

Скромні стажери отримують роботу в секретній фірмі Лондона. Пол із Софі одразу потоваришували з колективом та своїм незвичним босом Хамфрі Уеллсом. Одним із перших завдань стають пошуки наймогутнішої та найбажанішої речі у світі - "Магічних дверей". Проте вони навіть не підозрюють, що доручення Уеллса пов’язане з прагненням зруйнувати всю організацію…

Харизматичний та впевнений у собі злодій нарешті вибирається з в’язниці, щоб знайти зниклу реліквію та повернутися до минулого життя. Однак історія приймає небезпечний поворот: герой дізнається, що друг, якому він довірив життя своєї дитини, виявляється звичайним зрадником. Чи вдасться чоловіку повернути найцінніше - довіру власної дочки?

Пройшло більш ніж десять років після рішення Джейка Саллі залишитися зі своєю коханою Нейтірі та захищати народ На’ві від нападів людей із Землі. Ставши справжнім ватажком, він робить усе, щоб вижити та убезпечити своїх дітей. Тож коли приходять загарбники, Джейк повністю готовий до битви, яка визначить майбутнє всієї Пандори.

Джордан Белфорт за порадою своєї дружини знаходить нове місце роботи - організація, що займається продажем дрібних акцій. Завдяки своєму таланту й чарівності він стає головним менеджером в офісі. Успіх та нові знайомства надихають героя на відкриття власної фірми. У перерві між роботою, Джордан веде розгульний спосіб життя і хизується своїми статками. Та чоловік навіть не підозрює, що скоро на своєму порозі він зустріне ФБР.

Віктор Наворський прилітає в аеропорт імені Кеннеді, де з ним трапляється прикра неприємність. У його рідній країні Кракожиї відбулися політичні зміни, й віза Віктора анулювалася ще в процесі польоту. Тож він не може пройти паспортний контроль, але й повернутися назад також не може - всі рейси в його країну були скасовані. Але аеропорт сам по собі ціла країна, де є безліч можливостей для самореалізації.

Ловелас та гульвіса Валентин проводить увесь свій час за розвагами з різними жінками. Та все змінюється, коли одна з чисельних коханок залишає йому дитину і безслідно зникає. Разом із маленькою Меггі чоловік вирушає на пошуки матері-втікачки. За наступні шість років він встиг влаштуватися на роботу каскадером, обʼїздити пів світу та налагодити стосунки зі своєю донькою. Але напередодні дня народження дівчинки, на них чекав справжній сюрприз.

Беккі завжди любила альпінізм, але після смерті чоловіка дівчина більше не займається екстремальним хобі. Та одного дня подруга пропонує їй небезпечну авантюру. План полягає в тому, щоб піднятися на 600-метрову радіовежу. Героїня погоджується та хоче розвіяти прах чоловіка на висоті. Але нагорі все йде не за планом, і екстремалки залишаються відірваними від навколишнього світу, без зв’язку і води.

Ведмежа Паддінгтон знаходить собі нову родину, де відчуває неймовірну підтримку та любов. Щоб не втратити їхню довіру, герой вирішує влаштуватися на роботу і заробити трохи грошенят на подарунок своїй тітоньці Люсі. Але він навіть не уявляє, наскільки складно буде отримати вибрану для подарунка книгу.

На віддаленому острові Інішерін, де йде громадянська війна, живуть близько сотні людей. Вільний час вони проводять за випивкою в барі, грають на музичних інструментах і говорять абсолютно про все на світі. Та скрипалю Колму набридли ці пусті розмови - і він розриває будь-які звʼязки зі своїм другом. Падрейк відчайдушно намагається помиритися, але навіть не підозрює, до яких приголомшливих наслідків це призведе.

Як завантажити фільми з MEGOGO

Для початку завантажте мобільний застосунок MEGOGO та увійдіть у профіль.

Потім встановіть у пошуку фільтр "Доступно для завантаження".

Далі виберіть контент та збережіть, коли є стабільне з'єднання.

І все - дивіться улюблені сюжети навіть без мережі!