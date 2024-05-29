10 безглуздих звичок, які непомітно "витягують" всю енергію та виснажують

Психологи назвали щоденні звички, які забирають багато сил та енергії та призводять до виснаження.

Перегляд емоційно насичених телевізійних шоу

Перегляд таких телешоу може призвести до психічного виснаження, тобто тимчасової уяви, що ви відчуваєте ті самі почуття та події, що й певний персонаж.

Однак у надмірній кількості тривалі емоції високої інтенсивності можуть призвести до стану підвищеного збудження і перезбудження. Тоді потрібні додаткові розумові зусилля, щоб приглушити ці сигнали за допомогою стратегій емоційної регуляції.

Це стосується як позитивних, так і негативних емоцій, оскільки вони активують схожі процеси в мозку

Довгі перерви між прийомами їжі

Організм отримує енергію з продуктів, які ми їмо.

Дієтолог Керолайн Лейсі розповіла, що кожен макроелемент - білки, вуглеводи і жири забезпечує енергію.

Резервний запас енергії триває лише від трьох до шести годин, тому занадто довге перебування без їжі запускає біологічні та психологічні механізми, які вмикають наш харчовий драйв. А це може призвести до сильного потягу до перероблених вуглеводів, тобто продуктів з високим глікемічним навантаженням.

Робота за неприбраним столом

Робота в захаращеному середовищі може підвищити відволікання та неуважність. Як наслідок, виконання завдань займає більше часу, що вимагає від вас більшої концентрації та енергії.

Планування

Складаючи графік заздалегідь, ви гарантуєте, що виділяєте час на виконання завдання, нічого не забуваючи. Але якщо робити це надмірно, це може залишити вам занадто мало можливостей для "гнучкості" і змусити вас жити майбутнім.

Постійне перебування під впливом повного календаря зобов'язань може спричинити зростання тривоги очікування та негативно вплинути на робочу пам'ять і швидкість обробки інформації.

Забагато відкритих вкладок у браузері

Невролог Ран Мафі розповів, що перехід з вкладки на вкладку створює у вашого его хибне уявлення, що ви виконуєте неймовірну кількість роботи.

Але ви не повністю переробляєте те, що намагаєтеся ефективно споживати. Звідси і розумова втома.

Відповіді на дзвінки

Телефонні дзвінки можуть бути виснажливими. Все тому, що нервовій системі доводиться не лише змінювати завдання одним натисканням кнопки, але й намагатися сприймати розмову без міміки та мови тіла, що змушує мозок працювати активніше.

До того ж, після завершення дзвінка вам може знадобитися понад 20 хвилин, щоб повністю відновити свою увагу.

Починати нове завдання, не завершивши попереднє

Через брак часу та постійні перерви доводиться відкладати напівзавершені завдання, щоб зайнятися чимось терміновим, що з'явилося або має бути першочерговим.

Невеликий шматочок вашої уваги залишається на незавершеному завданні. Коли ви відчуваєте це, ваш мозок працює понаднормово, думаючи про завдання, над яким ви зараз працюєте, а також розмірковуючи про попереднє.

Сутулість

Погана постава може виснажити енергію, оскільки збільшує тиск на м'язи, суглоби та зв'язки.

Для компенсації організму доводиться витрачати більше енергії, що призводить до втоми.

Робити неглибокі вдихи

Коли у людини багато думок, то вона схильна дихати неправильно.

Поверхневе дихання зменшує кількість кисню, яку організм отримує, і кількість, яку може транспортувати кров до наших органів і клітин для оптимального функціонування.

Не вимикати світло вночі

Вплив яскравого світла вночі сигналізує мозку, що зараз ще день. А це своєю чергою пригнічує виділення мозком мелатоніну - гормону, що сприяє сну.

Це може порушити цикл сну і неспання та призвести до безсоння, поганої якості сну і втоми.

Коли сонце сідає, скористайтеся можливістю вплинути на свій циркадний ритм і приглушіть світло або вимкніть його.