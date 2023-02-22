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З 1 березня у Києві подорожчають Е-учнівські. Батьків закликають прискорити оформлення

Фото: у Києві радять прискорити оформлення електронних учнівських до подорожчання (kyivcity.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

У Києві вартість виготовлення картки електронного учнівського квитка з 1 березня буде підвищена до 100 гривень, і батьків учнів закликають оформити замовлення документа до кінця лютого.

Про це повідомили на сайті КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр".

Причиною подорожчання картки Е-учнівського називають підвищення вартості матеріалів, з якого виготовляють документ.

Електронні учнівські дають право на безплатний проїзд у громадському пасажирському транспорті столиці.

Крім того, це перший крок для створення додаткових цифрових сервісів для школярів, які можна використовувати як перепустку до навчального закладу, зазначають у прес-службі Київської міської ради.

"Усі, хто замовив квитки до кінця лютого, отримають їх за старою ціною, тому батькам рекомендують прискорити оформлення електронних учнівських", - йдеться у повідомленні.

Як замовити електронний учнівський квиток

  • Для початку слід зареєструватися в системі scard.kyivcity.gov.ua;
  • знайти дані про свою дитину та приєднати її картку до свого облікового запису;
  • додати/замінити фото дитини;
  • сформувати замовлення електронного носія учнівського квитка та отримати рахунок на оплату;
  • сплатити замовлення (онлайн або через банківську установу).

Приблизний термін виготовлення Е-квитка з моменту замовлення до друку складає 1 місяць.

Раніше повідомлялося, що у метро Києва зробили заяву про підвищення тарифів на проїзд.

А також ми розповідали, як працюватимуть школи в Україні 23-24 лютого.

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