Скандальный спаситель Потап: как прошел 8 эфир Голоса країни

Сегодня, 10 марта, состоялся восьмой выпуск девятого сезона шоу Голос країни на телеканале 1+1.

В воскресенье, 10 марта, на канале 1+1 состоялся восьмой выпуск 9 сезона шоу Голос Країни. В этом эфире состоялся первый этап вокальных боев в командах звездных тренеров, которым, к большому сожалению, пришлось отсеивать часть своих команд.

Непростое испытание для наставников главного вокального шоу начал Потап. Его подопечные, Наталья Повстяна и Александр Мельник, исполнили песню "Shallow", которую по мнению репера, лучше исполнила именно Наталья. Тем не менее, в ситуации с Александром случился хеппи-энд, ведь Тина Кароль воспользовалась опцией "кражи", забрав перспективного исполнителя в свою команду.

Далее судьбу испытывал Дан Балан. Его прекрасные исполнительницы, Марина Фижделюк и Ангелина Василевская, идеально спели украинскую народную песню "Край". Однако звездному тренеру необходимо было сделать свой выбор и он "пошел дальше" (С) с Мариной. Но и в этой ситуации произошло чудесное спасение. В этот раз от Потапа.

Традицию чудесных спасений продолжила и Тина Кароль, в команде которой сошлись колоритный Роман Бурасанзве и Ксения Бахчалова, с песней Titanium. Девушка выбрала девушку, но Романа спас Монатик.

Здесь, кстати, стоит отметить, что тренера могли спасать сразу несколько участников за один выпуск, но в таком случае, "первый спасенный" покидал вокальное шоу.

Этот нюанс особенно уместен в следующем выступлении подопечных Монатика, которых было сразу трое - Наталья Краснянская, Владислава Бердникова и Дарья Теличенко. Девушек было сразу трое из-за того, что их наставник в последнем эфире использовал опции экстра-мест. Композицию "Lady Marmalade" лучше других, по мнению хитмейкера, исполнила Теличенко, но у двух других исполнительниц был шанс спастись. К сожалению, Владислава Бердникова прекратила свое участие в шоу, а Краснянскую спас Потап. Как следствие, Ангелина Василевская, которую звездный тренер забрал к себе ранее, покинула шоу.

Мастер импровизации и ярких шоу, Потап, поставил в пару абсолютно непохожих друг на друга исполнительниц, Викторию Ягич и Алину Шевченко, которые, к тому же, исполнили песню Алексеева, "Пьяное солнце". Более опытная исполнительница Виктория убедила Потапа в своем исполнении, а вот Алина Шевченко прекратила свой путь на проекте.

Далее разгорелся настоящий скандал на шоу. В команде Потапа выступали Карина Арсентьева и Екатерина Гудым. Именно Катю выбрал Потап для дальнейшего участия в шоу, но самое интересное происходило во время комментариев Монатика и Дана Балана по исполнению девушками композиции "Cheap Thrills". Это лучше один раз увидеть.

В следующем бою вновь не обошлось без Потапа. В команде Дана Балана выступали Оксана Муха и Михаил Димин, с песней "В темну нічку". Дан выбрал девушку, но Михаила спас Потап, который, таким образом, воспользовался этой опцией уже в третий раз. Таким образом, шоу покинула Наталья Краснянская.

Дальше - больше. Тина Кароль устроила невероятный батл между своим квартетом Leon Voci и Огенетеджири Шайе, которые исполняли композицию "Attention". Квартет прошел дальше, но темнокожую исполнительницу спас Монатик.

Дан Балан, в свою очередь, скрестил "шпаги" Сергея Костецкого и Haitham Mohammed Rafi. Ребята исполнили легендарную композицию "Aicha", но Костецкий покинул шоу.

Очередной музыкальный эксперимент устроил Монатик, в команде которого "бились" Николай Задерей и Анна Волобуева, с песней "Два вікна". Но Николаю убедить звездного наставника своим вокалом не удалось.

Угадайте, кто стал главным действующим лицом в решении судьбы подопечных Тины Кароль? Правильно, Потап. Репер в очередной раз вмешался в процесс, когда спас Богдана Богославца, который уступил в качестве исполнения Лидии Горошко.

В команде Монатика стало меньше на одну участницу проекта, ведь Анастасия Каманина не смогла выиграть дуэль у Андрея Хорисенко, как минимум, в исполнении композиции "Hymn of the weekend".

Наталья Корниленко, к сожалению, также не убедила Потапа, который сделал свой выбор в пользу Арсения Журавля, который убедил репера своим отменным вокалом композиции "Спи собі сама".

Владимир Зайончковский сражался с Владиславом Чижиковым. Битва команды Дана Балана вышла максимально интересной и драматичной, а звездный наставник даже попросил ребят исполнить композицию на биз. Однако остался в шоу только Владислав Чижиков...

Батл в команде Монатика между Даниэлем Швецом и Андреем Карповым завершился... победой обоих. Нет, де-юре звездный тренер оставил именно Андрея, но Даниэля спасла Тина Кароль.

Один из самых звездных участников команды Тины Кароль, Андрей Хаят, сражался в качестве исполнения композиции с Гюльназ Хасановой. Андрея, как минимум, из-за его участия в отборе на Евровидение 2019, можно смело было назвать фаворитом этого противостояния, что, собственно говоря, подтвердила Тина Кароль. Однако Монатик спас Гюльназ и, таким образом, "заставил" покинуть шоу Огенетеджири Шайе, которую спас ранее.