“Не можна чинити опір”: Ломаченко розлютив українців "православним" постом

Що написав боксер

13 грудня, у День святого Андрія Первозванного, у своєму акаунті Ломаченко опублікував знімок, на якому він прислужує у церкві УПЦ МП.

"Ми не повинні звертати увагу на те, хто дає нам завдання, ми повинні знати, що всяка справа тут, на землі, у всесвіті - справа від Господа, і нам належить виконувати його від щирого серця, без залишку. Коли ми так працюємо, ми звільняємося від внутрішнього опору. Тоді кожен наш вчинок стає на користь кожному, починаючи з членів нашої родини, всім, з ким би ми не знаходилися", - написав знаменитий боксер під фото.

"Потрібно пам'ятати, що ми працюємо за бажанням і з волі Божої, і праця наша належить не начальнику, а Господу. Коли ми собі це усвідомимо, робота піде мирно, без невдоволення, тому що не можна чинити опір Господу та Його волі", - додав він. .

Ломаченко у церкві (фото: instagram.com/lomachenkovasiliy)

Як відреагували фанати Василя на його пост

Більшість фоловерів Ломаченка обурилися його публікацією. Зокрема, йому закинули підтримку УПЦ МП, священики якої неодноразово попадалися на підтримці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Ми зібрали кілька найнешкідливіших коментарів під публікацією Олімпійського чемпіона.

Фанатик с промытой кукушкой...

Ой, Вася, п*здуй у рашку і там насипай!

Вася, а ти любиш рюзькіх?

Розкажи це сотням тисяч загиблих від р*снявої мерзоти!

То есть то, что сейчас убивают наших людей, - это тоже воля твоего господа?

Завербований...

Вася! Бог - это любовь (в самом большом понимании этого слова). А не дед с бородой.

Був чемпіоном, а став якимось помошніком діда в платті...

Вась, и к твоим попам придут, не переживай

Ломаченко упал в моих глазах ниже пола, даже уровень плинтуса повыше будет.

Додамо, що на початку грудня Ломаченко показав фото, як він у Києво-Печерській Лаврі пече проскурки. Тоді він також нарвався на критику.

Ломаченко пече проскурки для парафіян УПЦ МП (фото: instagram.com/lomachenkovasiliy)

Зазначимо, що позиція Ломаченка щодо Росії досі зрозуміла не всім. Так, з перших днів повномасштабного вторгнення боксер пішов у територіальну оборону свого рідного міста Білгород-Дністровського. Також він підтримує ЗСУ.

Ломаченко - один із найкращих боксерів у світі (фото: instagram.com/lomachenkovasiliy)

Проте водночас він є фанатом філії російської православної церкви в Україні, багато попів якої досі люблять Путіна та вихваляють РФ.

А ще боксер займає позицію "за мир у всьому світі" (навіть коли всі злочини росіян проти мирних жителів нашої країни доведені) - і ця позиція також не дуже зрозуміла для більшості українців.

Пост Ломаченко від 24 лютого 2022 року