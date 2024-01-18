"Ми - країна хронічних епідемій". Голубовська назвала жахаючі наслідки медреформи для України

Реформа системи охорони здоров'я в Україні, яка була запроваджена у 2016 році, принесла окрім плюсів також чимало проблем. Деякі з "мінусів" випливли назовні з початком пандемії COVID-19, а інші - під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Одна з основних проблем, з якою зіштовхнулася медична система нашої країни, на думку Голубовської, став "розвал санітарно-епідеміологічної служби". Через що "усі питання у нас зараз вирішуються ситуативно", при тому, що "епідеміологія - це системна, стратегічна наука".

"Упродовж 5 років у нашій країні вищі медичні навчальні заклади не випускали лікарів-епідеміологів. Цим питанням зайнялися лише тоді, коли з’явився COVID-19. Саме тоді повернули посаду головного санітарного лікаря. Проте ламати - не будувати, і, на жаль, ми втратили школи, які у нас були дуже сильними", - сказала лікар.

Звісно, додає Голубовська, у нас є спеціалісти, "але якщо немає системи, то вони працюють поза системою".

Голубовська висловилася про медичну реформу (фото: РБК-Україна)

"А якщо вони працюють поза системою, то й система не функціонуватиме так, як потрібно. А це одна із складових біобезпеки держави", - пояснила вона.

Ще одна проблема, з якою особливо під час пандемії зіштовхнулася медична система, - відсутність інфекційних стаціонарів.

"У нашій країні інфекційні стаціонари були виділені в окрему структуру, адже ми - країна хронічних епідемій. Історично так склалося, що у нас - революції, війни, голод, епідемії. І окрема структура, про яку я сказала, виникла не на рівному місці. А її, орієнтуючись на Захід, зруйнували", - сказала Голубовська.

"На Заході ж структура така: є величезне приймальне відділення, і туди приходять люди. Хтось - народжувати, хтось - зі струсом мозку, хтось - з переломом руки чи ноги. І от до цього натовпу заходить одна людина, яка кашляє і чхає, і від неї всі заражаються. Так, власне, і виникають епідемії. Тож якщо ми реформувалися за західним зразком, очікувано, що таке буде і в нас", - додала вона.

Які наслідки медичної реформи в Україні (фото: freepik.com)

Лікарка зізнається: не розуміє, "чому ми не можемо мати щось своє", а натомість "рівняємося на європейські країни та США".

Однак попри всі недоліки медреформи і демотивований стан багатьох медичних працівників, які займалися епідеміологією, в ситуації з COVID-19 Україна вистояла досить непогано.

Натомість серед розвинених країн найбільш постраждалими є США з їх ресурсами та фінансуванням.

"Це підтверджує той факт, що їхні системи не розраховані на катастрофи, спричинені інфекційними захворюваннями, адже там давно не було серйозних епідемій", - резюмувала професор.