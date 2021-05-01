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Евровидение 2021 пройдет со зрителями. Но сможете ли вы туда попасть?

Автор: Styler

Власти Нидерландов разрешили публике присутствовать на песенном конкурсе Евровидение 2021. Однако в зале смогут находиться не более 3,5 тыс. человек. И то - далеко не каждый желающий.

Об этом сообщили на сайте песенного действа организаторы конкурса.

Кому достанутся билеты на Евровидение 2021

Билеты на Евровидение 2021 будут доступны только для тех, кто уже приобрел их на шоу в 2020 году.

Как отметили организаторы, зрителей допустят только на финал, два полуфинала и шесть репетиций.

"Мы приветствуем решение нидерландского правительства и возможность пригласить фанатов присоединиться к песенному конкурсу Евровидение в мае", - сообщил исполнительный супервайзер конкурса Мартин Остердал, комментируя решение властей Нидерландов.

При этом зрителям нужно будет предоставить отрицательный тест на коронавирус, полученный не ранее чем за 24 часа до начала мероприятия. Также всех присутствующих попросят пройти повторное тестирование в течение пяти следующих дней. Ношение маски является обязательным для посещения конкурса.

Напомним, что Евровидение 2021 состоится с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

Организаторы уже определили порядок выступления стран-участниц в конкурсе. Украину представит группа Go_A.

Напомним, недавно известный украинский певец оценил шансы Go_A на Евровидении 2021.

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