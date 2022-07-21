В ЖК "Podil Plaza & Residence" продается нежилое помещение свободного пространства

Девелоперская компания Status Group сообщила о выгодном предложении в многофункциональном жилом комплексе премиум-класса "Podil Plaza & Residence".

В частности, продается нежилое помещение 52 м2 свободного пространства с отдельным входом. Бизнес-место имеет все коммуникации, фасадные окна в пол и потолки 4,2 метра.

"Мечтаете открыть собственную кофейню, студию красоты, мастерскую или реализовать свою бизнес-идею? Вариантов множество - решение одно. Выбирая нас, Вы получаете: доступную цену на готовое помещение; надежность застройщика; безопасность сделки; удачное месторасположение; качественный сервис", - отмечают в компании.





"Podil Plaza & Residence" расположен в самом сердце Подола. Комплекс имеет закрытый, полностью свободен от проезда автомобилей двор с ландшафтным благоустройством, зоной отдыха и детским игровым городком премиального уровня для развлечения и отдыха жильцов дома.

За более подробной информацией обращайтесь по телефону: (044) 344-70-19