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В ЖК "Podil Plaza & Residence" продается нежилое помещение свободного пространства

В ЖК "Podil Plaza & Residence" продается нежилое помещение свободного пространства (фото: statusbud.com)
Автор: Илона Свиридова

Девелоперская компания Status Group сообщила о выгодном предложении в многофункциональном жилом комплексе премиум-класса "Podil Plaza & Residence".

В частности, продается нежилое помещение 52 м2 свободного пространства с отдельным входом. Бизнес-место имеет все коммуникации, фасадные окна в пол и потолки 4,2 метра.

"Мечтаете открыть собственную кофейню, студию красоты, мастерскую или реализовать свою бизнес-идею? Вариантов множество - решение одно. Выбирая нас, Вы получаете: доступную цену на готовое помещение; надежность застройщика; безопасность сделки; удачное месторасположение; качественный сервис", - отмечают в компании.



"Podil Plaza & Residence" расположен в самом сердце Подола. Комплекс имеет закрытый, полностью свободен от проезда автомобилей двор с ландшафтным благоустройством, зоной отдыха и детским игровым городком премиального уровня для развлечения и отдыха жильцов дома.

За более подробной информацией обращайтесь по телефону: (044) 344-70-19

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