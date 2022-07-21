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В ЖК "Podil Plaza & Residence" продається нежитлове приміщення вільного простору

В ЖК "Podil Plaza & Residence" продається нежитлове приміщення вільного простору (фото: statusbud.com)
Автор: Ілона Свиридова

Девелоперська компанія Status Group повідомила про вигідну пропозицію в багатофункціональному житловому комплексі преміум-класу "Podil Plaza & Residence".

Зокрема, продається нежитлове приміщення 52 м2 вільного простору з окремим входом. Бізнес-місце має усі комунікації, фасадні вікна в підлогу та стелі 4,2 метра.

"Мрієте відкрити власну кав’ярню, студію краси, майстерню чи реалізувати свою бізнес-ідею? Варіантів безліч - рішення одне. Обираючи нас, Ви отримаєте: доступну ціну на готове приміщення; надійність забудовника; безпеку угоди; вдале місцерозташування; якісний сервіс", - наголошують в компанії.



"Podil Plaza & Residence" розташований у самому серці Подолу. Комплекс має закритий, повністю вільний від проїзду автомобілів двір з ландшафтним благоустроєм, зоною відпочинку та дитячим ігровим містечком преміального рівня для відпочинку та розваги мешканців будинку.

За більш детальною інформацією звертайтеся за телефоном: (044) 344-70-19

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