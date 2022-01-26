Жизнь с размахом: ТОП-30 ЖК Киева с самой большой придомовой территорией

Один из новых определяющих трендов на рынке новостроек – просторная и комфортная среда для жизни. Большинство жилых комплексов, которые возводятся сейчас, имеют четкую концепцию и собственную территорию с озеленением, прогулочными зонами и широким перечнем инфраструктурных объектов. Исключением может быть только жилье эконом-класса, где еще есть возможность продать квартиры без дополнительных сервисов и с минимальной придомовой территорией.
Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на исследование проекта ЛУН мисто.
Исследователи проекта проанализировали данные обо всех новостройках Киева, которые возводятся сейчас, и отобрали комплексы, планирующие наибольшую территорию во дворе вокруг жилых домов.
В рейтинг внесены 30 жилых комплексов Киева, которые сейчас строятся. В первой десятке – ЖК с показателем более 105 тыс. кв.м. Для сравнения, площадь парка Шевченко в Киеве – около 55 тыс. кв. м.
Все ЖК, вошедшие в первую тройку – в Голосеевском районе:
Выбирая ЖК для рейтинга предпочтение отдавали "человекоцентричным" проектам, то есть тем, где пространство позиционируют как рассчитанное на людей, а не на автомобили. На планах этих проектов много зелени, отдыха, игровых и спортивных зон.
Информацию для рейтинга аналитики получили, проанализировав данные, предоставленные застройщиками. Чтобы посчитать площадь, свободную от жилой застройки, общей площади ЖК отминусовали площадь, отведенную под жилые дома. Плотность населения в ЖК на место в рейтинге не влияла, но принималась во внимание этажность домов.
Какие ЖК попали в рейтинг:
Исследователи обращают внимание на эволюцию в сфере жилья, которая продолжается в Украине. Покупатели все чаще ориентируются не только на расположение дома и планировку квартиры, но и на то, насколько качественным является благоустройство территории ЖК, насколько развитой является его инфраструктура.
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