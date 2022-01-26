Життя з розмахом: ТОП-30 ЖК Києва з найбільшою прибудинковою територією

Один з нових визначальних трендів на ринку новобудов – просторе й комфортне середовище для життя. Більшість житлових комплексів, які зводяться зараз, мають чітку концепцію та власну територію з озелененням, прогулянковими зонами та широким переліком інфраструктурних об’єктів. Виключенням може бути тільки житло економ-класу, де ще є можливість продати квартири без додаткових сервісів та з мінімальною прибудинковою територією.
Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на дослідження проєкту ЛУН Місто.
Дослідники проєкту проаналізували дані про всі новобудови Києва, що зводяться зараз, та відібрали комплекси, що планують найбільшу територію у дворі довкола житлових будинків.
Всі ЖК, що увійшли у першу трійку – у Голосіївському районі:
Обираючи ЖК для рейтингу перевагу надавали "людиноцентричним" проєктам, тобто тим, де простір позиціонують як розрахований на людей, а не на автомобілі. На планах цих проектів багато зелені, відпочинкових, ігрових та спортивних зон.
Інформацію для рейтингу аналітики отримали, проаналізувавши дані, надані забудовниками. Щоб порахувати площу, вільну від житлової забудови, від загальної площі ЖК відмінусували площу, відведену під житлові будинки. Щільність населення у ЖК на місце в рейтингу не впливала, але бралася до уваги поверховість будинків.
Які ЖК потрапили до рейтингу:
Дослідники звертають увагу на еволюцію у сфері житла, яка триває в Україні. Покупці все частіше орієнтуються не тільки на розташування будинку та планування квартири, а й на те, наскільки якісним є благоустрій території ЖК, наскільки розвиненою є його інфраструктура.
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