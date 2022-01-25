Жизнь, работа и отдых на "нулевом километре": каким мы увидим Киев в 2025 году

В последние годы Киев стремительно и системно меняется. В первую очередь благодаря тому, что на смену мрачным спальным районам и хаотичной застройке приходят многофункциональные концептуальные ЖК, а на смену заброшенным территориям – привлекательные общественные пространства. Эти тренды стали определяющим направлением развития современной застройки города.

Какое жилье будут строить в Киеве в 2022-2025 годах и как это повлияет на внешний вид, функционал и планировку столицы – в материале РБК-Украина Realty.

Проекты, которые изменили город уже сегодня

В свое время, одним из первых ЖК нового формата в Киеве стал "Комфорт таун", который появился на месте бывшего завода "Вулкан". Его строительство началось в 2011 году и на самом деле стало событием, ведь до сих пор большая часть новостроек возводилась в привычном формате многоэтажек. "Комфорт Таун" был завершен в 2019 году, и он резко контрастирует с серыми советскими зданиями, которые его окружают", — написало британское издание The Sun.

Формат такого ЖК, который получил название "город в городе", заимствован из Европы и возник из необходимости изменить характер городов, перегруженных промзонами и спальными районами. ЖК "Комфорт Таун" на левом берегу столицы (LUN.ua)

В основе нового подхода — человекоцентричность и многофункциональность. Это концепция "нулевого километра", в котором каждый житель имеет возможность добраться до любого необходимого объекта: магазина, кафе, спортивного зала или коворкинга, не более, чем за 15 минут.

Этот тренд меняет подходы к жизни в городе. Ведь раньше строили отдельные деловые и спальные районы. Ежедневная миграция населения с периферии в центр, где обычно сосредоточены большинство офисов и ТЦ, привела к заторам и увеличению затрат времени на передвижение.

"В настоящее время форматы жилья в Киеве развиваются в двух направлениях: в центральной части города строится максимально высотное жилье и весь спектр услуг и развлечений, даже не выходя из здания. Второй тип – это комплексная застройка территории. "Город в городе" — сейчас популярный формат. Он еще долго будет в тренде, ведь создается определенное сообщество людей с общими интересами и ценностями. Здесь уже территории от 10 гектаров, низкоэтажная застройка, образовательные учреждения, больницы, спортивные центры, маркеты и сопроводительная инфраструктура", — рассказала директор компании AIMM Анна Искиэрдо.

По убеждению руководителя проектов Perfect Group Алексея Коваля популярность формата "город в городе" у девелоперов вызвана еще и тем, что такой подход позволяет воплотить очень амбициозные замыслы. Например, ревитализировать территорию старого завода или вывести из подземных коллекторов настоящую реку, сделав ее центральным компонентом общественного пространства. Проект вывода реки из подземного коллектора в рамках ЖК (LUN.ua)

"В этом формате даже для относительно небольших ЖК застройщики начинают использовать подход mixed-застройки, предусматривая не только жилье и базовую коммерцию, но заранее планируя полный ансамбль арендаторов. Сюда могут входить фитнес-центры, салоны красоты, медицинские кабинеты, химчистки, деловые пространства, апарт-отель и другие объекты", — объясняет Коваль.

Принцип "нулевого километра" — как это работает

По словам руководителя отдела дизайна "Интергал-Буд" Александра Матюхи, принцип "нулевого километра", о котором все чаще говорят в Украине, является спасательным кругом, который в конечном итоге сможет решить проблемы столицы.

"Мы уже наблюдаем, как некоторые крупные девелоперы внедряют "нулевой километр" в своих проектах. Мы не являемся исключением. В портфеле компании есть полифункциональные комплексы, в которых мы воплощаем концепцию "город в городе" — все, что нужно для жизни, есть рядом, а на территории комплекса можно реализовать различные сценарии", — заявил Матюха.

По убеждению архитектора компании "Архиматика" Николая Морозова, самые удачные проекты новых ЖК – те, что создают комплексную среду. "Киевляне хотят иметь в своих ЖК все необходимое для жизни и отдыха, несмотря на то, где эти ЖК расположены, даже на периферии города. Люди хотят прямо возле своего дома прогулочные зоны, площади, симпатичные кафешки, благоустройство", - отмечает архитектор. Mixed-use проекты набирают обороты в Киеве (LUN.ua)

Такие mixed-use проекты давно стали нормой во многих европейских странах, а в Украине этот тренд лишь набирает обороты. Когда в центре проекта оказывается человек с его интересами, а не машина или здание. Когда этому человеку не надо ехать бог весть куда на работу или для решения будничных вопросов.

Вообще появление качественной комплексной застройки – это замечательный знак, что город развивается и является привлекательным для инвестиций. В том числе обычно девелопмент больших участков происходит в бывших промышленных зонах.

Каким мы увидим Киев в 2025-м

"В рамках следующих 4-5 лет новые ЖК в Киеве будут развивать формат "город в городе" – увеличивать многофункциональность комплексов, их доступность, улучшать благоустройство территории, общественных пространств, необходимых для коммуникации и взаимодействия между людьми. Также можно отметить, что большая конкуренция на рынке недвижимости как нельзя лучше влияет на развитие территорий, так как качество многофункциональных комплексов пропорционально влияет на стоимость квадратных метров. Архитектурные решения будут становиться лучше, однако кардинальных изменений в форматах не будет происходить", — убеждена Анна Искиердо.

По убеждению Николая Морозова, новые ЖК будут иметь еще больше функций и фишек. Параллельно будет развиваться принцип человекоцентричности и комфортной городской среды: "все крутится между тремя параметрами — Human, Business, Urban – когда качественные проекты комфортны и для жителя, и для города, и для бизнеса. Это касается пешеходных пространств – это уже must have в таких проектах. Все это должно быть удобным в пределах одного жилого комплекса. И этого можно достичь только тогда, когда есть пропорциональная плотность застройки и качественная архитектура, а не типовые 25-этажные коробки – здесь человекоцентричностью и не пахнет. Кроме того, мы уже видим тренд на пешеходизацию всего города. Недавно на Бессарабке появилась пешеходная зона. Киев идет по этому пути, который ранее прошла Европа".

По его убеждению, разница между частным и общественным пространством будет меняться в пользу последних. Их количество будет расти. Общественное пространство на Арсенальной площади (budport.com.ua)

"Как пример – общественное пространство на Арсенальной площади. Оно не в формате ЖК, но открытое, комфортное и, главное, публичное. Люди проводят там свое свободное время. Чем больше будет таких проектов в Киеве, тем меньше будет оставаться негативной среды. Более того, старое и новое начнет взаимодействовать. Застройка района будет подтягиваться под новый уровень", — считает архитектор.

Реновация, парковки и заборы – время пришло

Новые ЖК должны также переосмыслить проблему с парковкой, которая все больше углубляется.

"Закономерно будет расти спрос на места для стоянки авто в рамках ЖК. Если раньше, покупая квартиру, инвесторы не спешили вкладываться в покупку паркоместа, то сейчас наоборот. Некоторые застройщики уже учли этот тренд в своих проектах", — подчеркнул Александр Матюха.

По его словам, также будет расти спрос, а следовательно и предложение, на современные решения безопасности. Они могут быть частью системы "умного дома".

Впрочем, с появлением новых ультрасовременных ЖК перед киевлянами снова встанет вопрос, что делать со старыми депрессивными районами "хрущевок" – пришло время для их перестройки или реновации.

"С каждым годом независимости архитектура Украины становилась только лучше. Однако изменения произошли и в сегрегации между теми, кто не может позволить себе жизнь в новостройке и теми, кто может. Поэтому последние и строят заборы. И в ближайшие годы этой тенденции не изменить", — считает Анна Искиэрдо.

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