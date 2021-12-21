Жилье за городом: как изменились требования покупателей за два года и что будет дальше

Пандемия по-новому открыла перспективы пригородной жилой недвижимости. За 2021 год в Киевском регионе рынок жилья вырос на 50%.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на информацию компании "Новый Век".

Что происходит на рынке жилья в Киевской области?

Продолжающаяся второй год пандемия тотально повлияла на рынок недвижимости. Многие покупатели стали рассматривать вариант переезда за город.

За 2021 год показатель роста рынков составил:

жилье в Киеве – на 25%;

концептуальные проекты в столице – на 35-40%;

загородное частное жилье – на 30%;

концептуальные проекты за городом – на 50%.

Планы на покупку жилья и переезд за город активно начали появляться у украинцев весной 2020, когда все оказались в условиях жесткого локдауна. В это время возник бум на аренду домов. Получив первый опыт жизни за городом, киевляне все чаще стали думать о переезде из столицы для постоянного проживания.

Хотя основной ажиотаж на рынке загородной недвижимости фиксировался в прошлом году, тенденция продолжается до сих пор. Те, кто в 2020 году так и не приобрел жилье, выбрали позицию выжидания развития событий и интересных предложений. Такая аудитория присматривается к строительству новых объектов.

Какие перспективы?

Во время финансового кризиса 2008 девелоперы потеряли немалые средства и долго не развивали рынок загородного жилья. До пандемии COVID-19 Киев и ближайший пригород наполнялся многочисленными ЖК. Но именно карантин вынес загородную недвижимость снова в тренды. Девелоперы переосмыслили опыт 2008, оценили спрос и начинают переориентацию. В Киевском регионе уже доступно около 400 коттеджных городков, большинство из которых ведут активные продажи.

Однако застройщики понимают, что есть категория клиентов, которых не удивишь традиционным форматам загородного жилья. Поэтому появились новые форматы: дома невысокой этажности, на первых этажах – инфраструктурные объекты, большие террасы или патио. Первоначально такой формат активно развивался в комплексах комфорт-класса. Сейчас спрос распространился и на более высокий ценовой сегмент. Новые форматы загородных комплексов (LUN.ua)

Чего хотят покупатели от загородного жилья?

Один из основных критериев выбора недвижимости за городом – доступ к зеленой зоне или водоему. Наличие зеленой территории и свежий воздух стали наиболее приоритетными.

Однако перечень требований к загородным комплексам в аудитории увеличивается: свежий воздух, естественная обстановка, малоэтажная застройка, большое пространство, качественные материалы, современные архитектурные решения.

Поскольку за 2 года многие наладили удаленную работу или не нуждаются каждый день в офисе – приближенность к городу не на первой строчке. Но по-прежнему важна инфраструктура. Как показывает опыт, загородной жизнью начинают интересоваться в среднем после 35+ лет. Часто у этой аудитории уже есть семья, домашние питомцы. Поэтому для них важно, чтобы рядом были школа/сад, супермаркеты и центры развлечений.

Этот сегмент аудитории не охотится за домами на 500+ кв. метров. Они стремятся рационально вкладывать средства и ценят функциональность.

Еще одним из пожеланий является делегация вопросов по уходу за загородным жильем. Поэтому покупатели часто предпочитают комплексы, где работает надежная управляющая компания.

Поскольку в Киевском регионе концептуальное загородное жилье только набирает обороты, спрос на такой формат будет держаться и в 2022 году.

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