Житло за містом: як змінилися вимоги покупців за два роки і що буде далі

Пандемія по-новому відкрила перспективи заміської житлової нерухомісті. За 2021 рік у Київському регіоні ринок житла зріс на 50%.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на інформацію компанії "Нове Століття".

Що відбувається на ринку житла Київської області?

Пандемія, яка триває другий рік, тотально вплинула на ринок нерухомості. Чимало покупців почали розглядати варіант переїзду за місто.

За 2021 рік показник зростання ринків склав:

житло у Києві – на 25%;

концептуальні проекти у столиці – на 35-40%;

заміське приватне житло – на 30%;

концептуальні проекти за містом – на 50%.

Плани на покупку житла та переїзд за місто активно почали з’являтись в українців навесні 2020 року, коли усі опинились в умовах жорсткого локдауну. У той час виник бум на оренду будинків. Отримавши перший досвід життя за містом, кияни все частіше почали думати в бік переїзду зі столиці для постійного проживання.

Хоч основний ажіотаж на ринку заміської нерухомості фіксувався минулого року, тенденція триває й досі. Ті, хто у 2020 році так і не придбав житло, обрали позицію вичікування розвитку подій та цікавих пропозицій. Така аудиторія придивляється до будівництва нових об'єктів.

Які перспективи?

Під час фінансової кризи 2008 року девелопери втратили чималі кошти та довго не розвивали ринок заміського житла. До пандемії COVID-19 Київ та найближче передмістя наповнювався численними ЖК. Та саме карантин виніс заміську нерухомість знов у тренди. Девелопери переосмислили досвід 2008 року, оцінили попит та починають переорієнтацію. У Київському регіоні вже доступно близько 400 котеджних містечок, більшість з яких ведуть активні продажі.

Однак забудовники розуміють, що є категорія клієнтів, яких не здивуєш традиційними форматами заміського житла. Тому з’явилися нові формати: будинки невисокої поверховості, на перших поверхах – інфраструктурні об'єкти, великі тераси чи патіо. Спочатку такий формат активно розвивався у комплексах комфорт-класу. Зараз попит поширився і на більш високий ціновий сегмент. Нові формати заміських комплексів (LUN.ua)

Чого хочуть покупці від заміського житла?

Один з основних критеріїв вибору нерухомості за містом є доступ до зеленої зони чи водойми. Наявність зеленої території та свіже повітря стали найбільш пріоритетними.

Однак перелік вимог до заміських комплексів у аудиторії збільшується: свіже повітря, природне оточення, малоповерхова забудова, великий простір, якісні матеріали, сучасні архітектурні рішення.

Оскільки за 2 роки багато хто налагодив віддалену роботу або не має потреби щодня бути в офісі – наближеність до міста не на першій сходинці. Але, як і раніше, важливою є інфраструктура. Як показує досвід, заміським життям починають цікавитись у середньому після 35+ років. Часто у цієї аудиторії вже є родина, домашні улюбленці. Тому для них важливо, щоб поруч були школа/садок, супермаркети та центри розваг.

Цей сегмент аудиторії не полює за будинками на 500+ кв. метрів. Вони прагнуть раціонально вкладати кошти та цінують функціональність.

Ще одним з побажань є делегація питань по догляду за заміським житлом. Тому покупці часто надають перевагу комплексам, де працює надійна керуюча компанія.

Оскільки у Київському регіоні концептуальне заміське житло лише набирає оберти, попит на такий формат триматиметься й у 2022 році.

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