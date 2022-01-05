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Взнос в ПФУ при покупке недвижимости можно платить не всем: кому и когда позволено не платить

Автор: Леся Панченко

Взнос в размере 1% от стоимости недвижимости входит в стандартный перечень налогов при покупке жилья. Но действующее законодательство предусматривает ряд исключений, позволяя не платить взнос, например, при первой покупке жилья или при инвестировании в строительство. Также есть возможность вернуть деньги, даже если они уже были оплачены.

Подробнее о том, кто и на каких основаниях может избежать 1%-го взыскания, сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на finance.ua.

Право не платить 1% в ПФУ

Лица, осуществляющие покупку жилья впервые, имеют право не платить 1% от его стоимости в Пенсионный фонд.

Но этим правом пользуются преимущественно знающие покупатели. Из-за отсутствия осведомленности многие люди не пользуются своим правом.

Правительственное решение об освобождении некоторых граждан от уплаты в Пенсионный фонд 1% стоимости покупаемого жилья или другой недвижимости было зафиксировано соответствующим Постановлением КМУ.

Освобождаются от пенсионного сбора:

  • юридические лица, покупающие недвижимое имущество за бюджетные средства;
  • организации иностранных государств, обладающих международным иммунитетом;
  • граждане, находившиеся в очереди на получение жилья;
  • граждане, покупающие жилье впервые.

Что считается правом собственности

Чтобы четко понимать, действительно ли ваша покупка осуществляется впервые, в постановлении указано, что определение "лицо не имеет и не приобретало права собственности на жилье" предусматривает отсутствие следующих операций с недвижимостью:

  • покупка;
  • приватизация;
  • наследование;
  • получение в дар;
  • покупка в форме доли в общем имуществе супругов.

Пенсионный сбор также не уплачивается при инвестировании в строительство жилья, например, при участии в фонде финансирования строительства или покупке целевых облигаций.

Возврат уплаченного сбора

Если пенсионный сбор уплачен безосновательно, вернуть его можно только в судебном порядке. Для этого нужно обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда, подав следующие документы:

  • заявление произвольной формы с описанием сделки;
  • договор купли-продажи;
  • копию квитанции об уплате пенсионного сбора;
  • справку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество (подтверждение, что приобретенное жилье является первым недвижимым имуществом).
  • Юридические лица в заявлении указывают название компании и код ЕГРПОУ, физические лица — ПИП и ИНН (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика).

Ранее мы рассказывали о TOП-8 законодательных изменений на рынке недвижимости 2021 года.

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