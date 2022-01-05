Взнос в ПФУ при покупке недвижимости можно платить не всем: кому и когда позволено не платить

Взнос в размере 1% от стоимости недвижимости входит в стандартный перечень налогов при покупке жилья. Но действующее законодательство предусматривает ряд исключений, позволяя не платить взнос, например, при первой покупке жилья или при инвестировании в строительство. Также есть возможность вернуть деньги, даже если они уже были оплачены.
Подробнее о том, кто и на каких основаниях может избежать 1%-го взыскания, сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на finance.ua.
Лица, осуществляющие покупку жилья впервые, имеют право не платить 1% от его стоимости в Пенсионный фонд.
Но этим правом пользуются преимущественно знающие покупатели. Из-за отсутствия осведомленности многие люди не пользуются своим правом.
Правительственное решение об освобождении некоторых граждан от уплаты в Пенсионный фонд 1% стоимости покупаемого жилья или другой недвижимости было зафиксировано соответствующим Постановлением КМУ.
Освобождаются от пенсионного сбора:
Чтобы четко понимать, действительно ли ваша покупка осуществляется впервые, в постановлении указано, что определение "лицо не имеет и не приобретало права собственности на жилье" предусматривает отсутствие следующих операций с недвижимостью:
Пенсионный сбор также не уплачивается при инвестировании в строительство жилья, например, при участии в фонде финансирования строительства или покупке целевых облигаций.
Если пенсионный сбор уплачен безосновательно, вернуть его можно только в судебном порядке. Для этого нужно обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда, подав следующие документы:
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