Возраст не помеха: переселенцам упростили условия кредитования покупки жилья

Кабмин изменил порядок предоставления кредитов внутренне перемещенным лицам. Теперь беженцам из зон боевых действий на Востоке станет проще получить льготный кредит на жилье.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции.

Как изменились требования к недвижимости

В частности, смягчены требования к недвижимости, которую переселенцы покупают с привлечением кредита. Это была одна из самых острых проблем: найти квартиру, которая соответствовала бы всем параметрам, выдвигаемым государством. Регламентировался возраст дома, а квартира должна была быть настолько дешевой, чтобы потенциальный заемщик с невысоким доходом мог получить кредит.

Такие взаимоисключающие требования — новый дом и низкая цена — не позволяли многим переселенцам годами решить жилищный вопрос. Из полутора миллионов семей, выехавших из зон боевых действий, около 2/3, по-прежнему нуждаются в жилье. Фото: РБК-Украина

Теперь возраст недвижимости, в которой можно искать квартиру, увеличен до 50 лет. Это значительно упростит поиск возможных вариантов. Так как диапазон поиска расширился до серийных панельных домов советского периода, квартиры в которых на 30-50% дешевле тех, что построены за годы независимости.

Как изменились требования к заемщикам

Кроме того, в Кабмине уточнили определение, кто считается членом семьи заемщика – а значит, имеет право жить с ним в приобретаемой квартире (от этого зависит расчет максимального размера кредита), – и устранили некоторые бюрократические условности при рассмотрении заявок на кредитование. Дополнительно были скорректированы сроки объявления решения по кредиту.

Кто кредитует

Напомним, льготное ипотечное кредитование осуществляется, в частности, за счет денег гранта правительства Германии, предоставленного через банк KfW. Кредиты предоставляет Государственный фонд содействия молодежному строительству.

За минувший год Молодежный фонд увеличил свой кредитный портфель на 25%, выдав в общей сложности 777 кредитов, из которых 301 – внутренне-перемещенным лицам. В текущем году Фонд планирует нарастить портфель еще на 30%.

В целом, за всю историю своего существования, Фонд заключил 41668 договоров на выдачу льготных кредитов или частичную компенсацию стоимости жилья (или процентных ставок по банковским кредитам) молодым семьям, сообщил глава правления Фонда Сергей Комнатный.

Как мы уже писали ранее, дешевой ипотеки на всех не хватит, но застройщики будут предоставлять индивидуальные скидки и акции.