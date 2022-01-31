Скидки будут, а дешевой ипотеки на всех не хватит: 10 прогнозов для рынка недвижимости Украины

В 2022 году не стоит ожидать обвала рынка недвижимости. Но также нет смысла рассчитывать на широкую доступность анонсированной ипотеки под 5% годовых.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на Фейсбук-страницу СЕО девелоперской компании Greenol Олега Приходько.

В заметке эксперт определил "Десять 100-процентных прогнозов рынка недвижимости на 2022 год". Мы объединили их по тематикам.

Ситуация на рынке

Обвала рынка не произойдет. Для этого нет реальных предпосылок. Одновременно можно быть уверенным в том, что среди застройщиков первой 10-ки по объему строительства не будет банкротств.

Что касается цен, то среднерыночная (median price) стоимость квадратного метра на первичном рынке в течение текущего года не снизится по отношению к ценам декабря 2021 года.

Весной большинство застройщиков поднимут цены на 5-10% (в зависимости от степени готовности объектов). Это произойдет, даже несмотря на все опасения и неутешительные ожидания, царящие сейчас на рынке.

Цены и акции

В итоге – рост цен в течение 2022 года не превзойдет показателей роста прошлого года.

Сезонные акции и скидки от застройщиков будут. У разных компаний в разные промежутки времени, но точно во всех 4-х кварталах года. Наиболее распространенная акция – скидка 5-10% при условии полной оплаты. Она же может быть преподнесена как "индивидуальная".

Доступна ипотека

"єІпотека" (она же анонсированная президентом программа "Доступная ипотека под 5% годовых") не будет доступна широкой публике и не повлияет на ценообразование по рынку в целом. Хотя, возможно это будет последний год без "доступной" ипотеки в стране.

Новые проекты в городе и за городом

На рынок выйдут новые масштабные проекты жилых комплексов с привлекательными ценовыми предложениями и\или новые очереди уже существующих ЖК.

Вторичный рынок будет держать стабильные медианные цены и постарается не отставать от цен первичного рынка. Но при сроке позиционирования объекта более 3 месяцев, возможно будет получить скидку 10-15% от первоначально заявленной стоимости.

Рынок загородного жилья ждет активная фаза: еще больше городков, еще дальше от города, еще более широкий диапазон цен между дорогими и бюджетными. Так что те, кто присматривается к приобретению недвижимости за городом, будут иметь еще больший выбор во всех ценовых категориях.

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