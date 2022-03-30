Как владельцам жилья, принимающим переселенцев, получить компенсации за коммуналку: инструкция

Владельцы жилья, которые бесплатно помогают украинцам с проживанием, с марта смогут получить от государства около 450 грн в месяц за каждого принятого лица для компенсации расходов на коммунальные услуги.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк на брифинге.

"Около 6,5 млн украинцев (из них 2,5 млн детей) стали внутренними переселенцами. Этим людям по меньшей мере до окончания военного положения необходимо прибежище. Сейчас они размещаются в центральной и западной частях Украины. Государство и правительство работают над тем, чтобы поддержать тех людей, которые предоставляют жилье и приют людям, которые вынуждены были покинуть свои дома", - сказала она.

Чтобы предложить свое жилье для проживания внутренне перемещенным лицам и получить компенсацию, необходимо:

Подать заявление в орган местного самоуправления по месту жительства или через сайт https://prykhystok.gov.ua о готовности принять у себя переселенцев (в дальнейшем это можно будет сделать и через приложение "Дия").

При поселении переселенцев подать соответствующее заявление в ОМС (орган местного самоуправления).

До 5-го числа каждого месяца информировать ОМС о количестве дней и переселенцев, которые проживали; - получить компенсацию (до 20 числа текущего месяца).

Кроме того, правительство также компенсирует коммунальные расходы местным бюджетам, которые безвозмездно приняли переселенцев в учреждениях коммунальной собственности.

Возмещаться будут расходы на коммунальные услуги, предоставленные с 1 марта 2022 года. То есть в начале апреля общины смогут подавать свои заявки на возмещение.

"Речь о все расходы связанные с теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением, обращением с бытовыми отходами и его вывозом, газоснабжением, поставкой электроэнергии, покупкой дров, пеллетов, угля и других видов топлива", - подчеркнула Шуляк.

Она также рассказала, как общинам, которые безвозмездно принимают переселенцев, получить компенсации местным бюджетам на оплату коммунальных услуг.

Орган местного самоуправления бесплатно размещает временно перемещенных лиц на базе учреждений, предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности (в школах, детских садах и тому подобное).

Заведение, предприятие, учреждение или организация коммунальной формы собственности оплачивает коммунальные услуги до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, в котором были получены коммунальные услуги. (например, оплатить до 20 апреля 2022 года счета за предоставленные коммунальные услуги в марте 2022 года).

Информация об оплате коммунальных услуг предоставляется соответствующему ОМС.

ОМС не позднее третьего рабочего дня после оплаты подает в соответствующую областную военную администрацию заявление на получение компенсации вместе с подтверждающими документами относительно фактической оплаты услуг.

Областные военные администрации в течение двух рабочих дней после получения заявлений направляют обобщенную информацию от ОМС в Минрегион.

Минрегион обобщает информацию, предоставленную военными администрациями, и готовит проект решения Кабинета министров о выделении средств из резервного фонда госбюджета для компенсации.

Орган местного самоуправления получает компенсацию.

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