Как владельцам жилья, принимающим переселенцев, получить компенсации за коммуналку: инструкция

Владельцы жилья, которые бесплатно помогают украинцам с проживанием, с марта смогут получить от государства около 450 грн в месяц за каждого принятого лица для компенсации расходов на коммунальные услуги.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк на брифинге.
"Около 6,5 млн украинцев (из них 2,5 млн детей) стали внутренними переселенцами. Этим людям по меньшей мере до окончания военного положения необходимо прибежище. Сейчас они размещаются в центральной и западной частях Украины. Государство и правительство работают над тем, чтобы поддержать тех людей, которые предоставляют жилье и приют людям, которые вынуждены были покинуть свои дома", - сказала она.
Чтобы предложить свое жилье для проживания внутренне перемещенным лицам и получить компенсацию, необходимо:
Кроме того, правительство также компенсирует коммунальные расходы местным бюджетам, которые безвозмездно приняли переселенцев в учреждениях коммунальной собственности.
Возмещаться будут расходы на коммунальные услуги, предоставленные с 1 марта 2022 года. То есть в начале апреля общины смогут подавать свои заявки на возмещение.
"Речь о все расходы связанные с теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением, обращением с бытовыми отходами и его вывозом, газоснабжением, поставкой электроэнергии, покупкой дров, пеллетов, угля и других видов топлива", - подчеркнула Шуляк.
Она также рассказала, как общинам, которые безвозмездно принимают переселенцев, получить компенсации местным бюджетам на оплату коммунальных услуг.
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