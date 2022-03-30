Як власникам житла, що приймають переселенців, отримати компенсації за комуналку: інструкція

Власники житла, які безкоштовно допомагають українцям із проживанням, з березня зможуть отримати від держави близько 450 грн на місяць за кожну прийняту особу для компенсації витрат на комунальні послуги.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк на брифінгу.
"Близько 6,5 млн українців (з них 2,5 млн дітей) стали внутрішніми переселенцями. Цим людям щонайменше до закінчення воєнного стану необхідний прихисток. Наразі вони розміщуються у центральній та західній частинах України. Держава та уряд працюють над тим, щоб підтримати тих людей, які надають житло і притулок людям, які змушені були залишити свої домівки", - сказала вона.
Щоб запропонувати своє житло для проживання внутрішньо переміщеним особам і отримати компенсацію, необхідно:
Крім того, уряд також компенсує комунальні витрати місцевим бюджетам, які безоплатно прийняли переселенців у закладах комунальної власності.
Відшкодовуватися будуть витрати на комунальні послуги, що надані з 1 березня 2022 року. Тобто на початку квітня громади матимуть змогу подавати свої заявки на відшкодування.
"Мова про усі витрати пов'язані з теплопостачанням, водопостачанням, водовідведенням, поводженням з побутовими відходами та його вивезенням, газопостачанням, постачанням електроенергії, купівлею дров, пелетів, вугілля та інших видів палива", - наголосила Шуляк.
Вона також розповіла, як громадам, які безоплатно приймають переселенців, отримати компенсації місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг.
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