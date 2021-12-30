Василий Хмельницкий уходит из строительного бизнеса и продает компанию UDP

29 декабря Антимонопольный комитет предоставил разрешение основателю компании UFuture Василию Хмельницкому продать свою долю в строительном бизнесе – холдинговой компании UDP.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на Forbes.

Кто покупатель

Выкупить долю в 55% акций готов партнер Хмельницкого у компании UPD (Ukrainian Property Development) и по совместительству владелец инвестфонда Quater Partners Андрей Иванов.

На текущий момент Хмельницкому принадлежит 65% акций UPD, Иванову — 35%. Forbes оценивает компанию UDP в 70 млн. долларов.

Соглашение планируется заключить в январе 2022 года. Окончательные расчеты между сторонами должны быть проведены до середины 2026 года – уточнили в пресс-службе Quater Partners.

UDP продолжит реализацию текущих проектов и активизирует работу над новыми. Среди основных девелоперских проектов компании: строительство ЖК премиум-класса "Новопечерские Липки", ЖК "Бульвар фонтанов", RiverStone, "Паркове місто, White Lines.

Что останется Хмельницкому

Это вторая попытка Хмельницкого продать свою долю. В прошлый раз АМКУ не разрешила продажу, в виду представления неполного пакета документов. Фактически партнеры разделили UDP два года назад — с декабря 2019 года. Все управление строительными инвестиционными проектами UDP и международным аэропортом "Киев" (Жуляны) им. Сикорского перешло к Иванову. Хмельницкий оставался акционером компании с правом вето.

"Такое решение позволило обоим сфокусироваться на развитии проектов, приоритетных и интересных для каждого из нас", — говорит Андрей Иванов. Он отмечает, что Q Partners инвестирует в несколько новых инфраструктурных проектов UDP, которые будут развиваться в ближайшие 10-15 лет.

Василий Хмельницкий, между тем, планирует сконцентрироваться на развитии инновационных проектов. Среди них Unit.City в Киеве и Харькове, "Биофарма", индустриальный парк Белая Церковь, Киевский международный экономический форум.

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