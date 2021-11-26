ru ua
Пт, 26 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Алиев, Хомутынник и Хмельницкий: опубликован рейтинг владельцев крупнейших ТРЦ Киева

Новина українською →
Пятница 26 ноября 2021 17:07
Алиев, Хомутынник и Хмельницкий: опубликован рейтинг владельцев крупнейших ТРЦ Киева Фото: опубликован рейтинг владельцев крупнейших ТРЦ Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине представили рейтинг крупнейших владельцев торговых центров Киева за общей площадью объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на рейтинг НВ совместно с RAU.

В ТОП-10 вошли Вагиф Алиев и Александр Спектор, Виталий Хомутынник, Василий Хмельницкий и партнеры, Гарик Корогодский и Александр Меламуд, Вячеслав Игнатенко, Александр Шпиг и партнеры, Раймондас Туменас и партнеры, супруги Александр и Галина Гереги, Олег Вишняков, Сергей Брюховецкий.

Как известно, недавно в Киеве приступил к работе ТРЦ Respublika Park общей площадью около 300 тыс. кв. м. Открытие Respublika Park состоялось с заполненностью 61% и к концу года будет покрыто 79% площадей.

В 2022-2023 годах столица увидит открытие таких торговых объектов, как White Lines, New Ray, April Mall, BalticSky, Lake Plaza, Ocean Mall, Лукьяновка и т.д. Заявленная арендная площадь к открытию - более 350 тыс. кв. м, по данным UTG.

С учетом площадей Respublika Park, третьей очереди Blockbuster Mall и Хит Mall показатель насыщенности торговыми площадями в Киеве составил 605 кв. м на 1 тыс. человек.

Если сравнивать с Будапештом и Варшавой, то на рынке украинской столицы еще есть куда расти.

"Левый берег столицы до сих пор ненасыщен торговой инфраструктурой. Среди районов города, где можно рассматривать реализацию масштабного проекта, мы выделили бы Харьковский и Лесной массивы", - говорит Игорь Заболоцкий, эксперт консалтинговой компании Colliers Ukraine.

Алиев, Хомутынник и Хмельницкий: опубликован рейтинг владельцев крупнейших ТРЦ Киева

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Василий Хмельницкий Виталий Хомутынник
Мнения
Валерий Захаров
Зимой лучше: почему арендовать загородный дом выгоднее в осенне-зимний период
Валерий Захаров
брокер агентства недвижимости RE/MAX Central
Юлия Ковбаса
Инвестиции в новостройки: стоит ли покупать жилье в эпоху карантинов
Юлия Ковбаса
лидерка качества контента в OLX
Александр Насиковский
Устойчивое развитие современного жилого комплекса: три основных критерия
Александр Насиковский
основатель и управляющий партнер группы компаний DIM
Богдан Ваколюк
Стоит ли вкладываться в жилые комплексы в пригороде: инструкция для инвестора
Богдан Ваколюк
соучредитель Гостомель Residence
Все мнения