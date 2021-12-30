Василь Хмельницький йде з будівельного бізнесу та продає компанію UDP

29 грудня Антимонопольний комітет надав дозвіл засновнику компанії UFuture Василю Хмельницькому продати свою частку у будівельному бізнесі – холдинговій компанії UDP.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на Forbes.

Хто покупець

Викупити частку у 55% акцій готовий партнер Хмельницького у компанії UPD (Ukrainian Property Development) та за сумісництвом власник інвестфонду Quater Partners Андрій Іванов.

На поточний момент Хмельницькому належить 65% акцій UPD, Іванову — 35%. Forbes оцінює компанію UDP у 70 млн доларів.

Угоду планується укласти у січні 2022 року. Остаточні розрахунки між сторонами мають бути проведені до середини 2026 року — уточнили у прес-службі Quater Partners.

UDP продовжить реалізацію поточних проектів та активізує роботу над новими. Серед основних девелоперських проєктів компанії: будівництво ЖК преміум-класу "Новопечерські Липки", ЖК "Бульвар фонтанів", RiverStone, "Паркове місто", White Lines.

Що залишиться Хмельницькому

Це друга спроба Хмельницького продати свою частку. Минулого разу АМКУ не дозволив продаж, з причини подання неповного пакету документів. Фактично партнери розділили UDP два роки тому — із грудня 2019 року. Все управління будівельними інвестиційними проектами UDP та міжнародним аеропортом "Київ" (Жуляни) ім. Сікорського перейшло до Іванова. Хмельницький залишався акціонером компанії із правом вето.

"Таке рішення дозволило обом сфокусуватися на розвитку проєктів, пріоритетних та найцікавіших для кожного з нас", — каже Андрій Іванов. Він зазначає, що Q Partners інвестує у кілька нових інфраструктурних проєктів UDP, які розвиватимуться у найближчі 10-15 років.

Василь Хмельницький, тим часом, планує сконцентруватись на розвитку інноваційних проєктів. Серед них Unit.City у Києві та Харкові, "Біофарма", індустріальний парк Біла Церква, Київський міжнародний економічний форум.

Раніше ми розповідали, що Василь Хмельницький входить до рейтингу власників найбільших ТРЦ Києва.