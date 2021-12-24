Украшаем дом к Рождеству: как создать уютную праздничную атмосферу

Независимо от того, когда вы празднуете Рождество — 25 декабря или 7 января — подходящий момент преобразить дом, создав праздничную атмосферу волшебства и уюта — именно сейчас. Простые советы по декорированию интерьера помогут достичь желаемого результата.

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Задействуйте пространство

Прежде чем планировать праздничный декор, подумайте, сколько места вам нужно для работы и где вы можете разместить украшения. Это важно сделать для того, чтобы ваше пространство выглядело стильно, но не перегружено. Базовый критерий в выборе украшений — их размер. Небольшая, красиво украшенная елка куда лучше, чем дерево до потолка, которое займет половину комнаты. Прежде, чем идти в магазин за декором — наметьте зоны, которые собираетесь украсить и составьте список, какие именно украшения вы планируете в них разместить. Фото: Pinterest

Самые простые в исполнении — это золотые и серебряные цветовые темы. Это не означает, что все должно ослепляюще блестеть, если по душе лаконичность — можно легко подобрать сдержанный и элегантный декор.

Грамотно украсить пространство помогут акценты. Золотое правило: использовать один преобладающий цвет. Тренд в декорировании — природные украшения, добавьте в праздничный интерьер падуб, плющ, ягоды и сосновые шишки. Фото: Pinterest

Цвет

Благодаря цветовой схеме, можно унифицировать дом и гарантировать, что вещи не будут выглядеть нелепо. Традиционные для Рождества сочетания: красный и золотой, серебряный и белый, золотой и зеленый — классические пары, прекрасно дополняющие друг друга.

Натуральное дерево также хорошо сочетается с красным, золотым, зеленым и серебристым. Винтажные темы тоже могут выглядеть великолепно, не бойтесь смешивать цвета и ткани. Для наглядности можно создать доски настроения для вдохновения. Фото: Pinterest

Яркие цвета будут в тренде в 2022 году. Вместо классического серебра и золота, уместно использовать яркий синий, фиолетовый, пурпурный.

Сосредоточившись на цвете, вы естественным образом создадите тему в своем доме, и вас не соблазнят случайные украшения, которые не подходят к выбранной вами палитре.

Фокус

Чтобы побороть соблазн украсить комнату всем и сразу и не переборщить с рождественскими украшениями, дизайнеры рекомендуют сосредоточить внимание на одной области в каждой комнате, будь-то дерево в гостиной, гирлянда на лестнице или яркий стол в столовой. Фото: Pinterest

Сосредоточившись в первую очередь на одной области комнаты, будет легче и понятнее как украсить остальное пространство, убедившись, что оно соответствует "центральному элементу".

Практичность украшений

Важно учитывать практичность рождественских украшений — они не должны мешать вам заниматься повседневными делами. Большое дерево в коридоре может быть красивым, но если оно мешает повесить пальто, то со временем это будет приносить больше раздражения, чем радости.

Подумайте, когда и как вы используете каждую область своих комнат, прежде чем украшать их. Например, декоративные элементы на кухонных столешницах, скорее всего, просто будут мешать? Фото: Pinterest

Отличное украшение — рождественские венки, которые висят на двери, стене или окне, они просто и красиво сочетаются с праздничным декором в любом месте дома.

Темы

Когда дело доходит до планирования праздничного декора, полезно подумать о темах, поскольку они помогут упростить организацию пространства.

Вы можете выбирать из множества различных рождественских тем декора в зависимости от личных предпочтений в интерьере — главное выбрать ту, которая вам больше всего подходит.

Горячая тенденция рождественского декора в 2022 году — небо и космос. Сине- голубая палитра отлично подойдет в ее реализации. Серебро и золото остаются актуальными в каждое Рождество. Они добавляют блеск и задают праздничное настроение. Фото: Pinterest

Как мы рассказывали — традиционная тема рождественского декора включает классический красный, зеленый и белый цвета с блестящими металлическими поверхностями. Хотя эта тенденция достаточно максималистична, она все равно будет отлично смотреться в большинстве домов.

Деревенский и скандинавский стиль — если вы предпочитаете более сдержанный декор, этот тренд как раз для вас. Настенные ковры из макраме, простые елочные украшения из проволоки, деревянные юбки для рождественских елок и золотые геометрические подсвечники — все это добавит праздничные штрихи современному дому. Тема скандинавской листвы популярна уже несколько лет: холодные тона зеленого и серебристого цветов привносятся в дом с использованием венков, гирлянд и других природных акцентов.

Внешний декор и свечи

Не следует забывать и о ключевых областях для украшения. Помимо елки уместно также украсить камин, входную дверь и лестницу. Украшение оконной рамы и обрамления входной двери — приветственный жест гостям и соседям, а еще вклад в праздничную атмосферу на улице. Используйте гирлянду — можно аккуратно закрутить длинные ветви плюща вокруг шнура, затем закрепить бантами ленту темно-малинового цвета.

И конечно же не забудьте распушить рождественское дерево. Убедитесь, что ветки хорошо расправлены и выглядят эффектно. Это особенно полезно, если вы покупаете рождественскую елку с доставкой, так как она, скорее всего, будет примята после процесса доставки. Фото: Pinterest

Убедитесь, что вы выбрали теплый свет — использование желтых огней при украшении дома, в отличие от ярких и холодных, мгновенно создаст ту уютную атмосферу, которая определяет зимние праздники. Неотъемлемый элемент рождественской поры — декоративные свечи, украшенные веточками ели или белой россыпью. В магазинах можно найти свечи с ароматом хвои, корицы, черничного пирога и цитруса.

Смысл рождественского декора в атмосфере праздника и чуда, и самое замечательное, что мы сможем создать праздник самостоятельно.

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